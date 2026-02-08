又是捷運中山站！大批警力緊急動員 全因他胸前插著1把水果刀

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天深夜有網友在社群上發文，聲稱在台北捷運中山站要搭捷運回家時，忽然遇到大批警察衝進來，警察邊跑還邊把警棍拿出來，周邊警笛聲一直都沒停過。對此，台北市警方表示，這是31歲宋姓男子搭乘捷運時胸前口袋露出水果刀的刀柄，被民眾發現後嚇得急忙通報，雖然在捷運上沒有拿出水果刀，警方仍依違反社會秩序維護法裁處。

警方調查，宋姓乘客昨天深夜搭乘捷運在車廂內被人發現胸前口袋露出水果刀的刀柄，有其他乘客見狀，嚇得通報北捷人員，北捷隨即再轉報給警方。

廣告 廣告

據悉，宋男聲稱，昨天深夜跟朋友聚會時拿水果刀切水果，隨後將水果刀放進口袋，從捷運台北101站要搭回北投站，當列車行經中山站時，其他乘客發現他身上有刀，嚇得報警。宋男被警方帶回派出所後，員警發現他另外一個口袋中還有1把水果刀。

警方最後將宋依違反社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」依法裁處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

台南小姊弟愛心禮券掉了 陌生家長撿走還花光引眾怒

