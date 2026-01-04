又是未禮讓！走斑馬線還遭撞 女慘摔怒敲窗理論

彰化縣 / 綜合報導

彰化溪湖東環路口，昨(3)日下午發生驚險車禍，一名女子走在斑馬線上，被右轉的轎車撞上，害 得 女子慘摔在地，氣的敲駕駛車窗理論，還好女行人只受到驚嚇，沒有大礙，發生車禍的地點，是往彰化市區方向的必經路口，加上附近還有知名羊肉爐和爌肉飯，都是排隊名店，車流量大，連附近的民眾都說，經常發生車禍，警方也說駕駛未禮讓行人的行為，最高可以開罰6000元。

穿著長裙的女子，準備過馬路，這時一輛紅色轎車右轉，直接撞上，女子整個人往前撲摔倒在地，目擊民眾說：「車子撞到了，我知道，我有看到。」女子綠燈走在斑馬線上還被撞，氣得她衝上前敲了駕駛車窗，對向車輛目擊車禍過程，也熱心上前詢問，需不需要協助。

驚險車禍就發生在，昨(3)日下午3點多，彰化溪湖東環路口，這裡是往，員林、彰化市區方向的必經路口，加上附近還有知名羊肉爐和爌肉飯，都是排隊名店，平常車流量大，附近民眾說：「車子很多，然後好像有擦撞到我有看到，這邊常常出車禍，這個路口。」

溪湖警分局交通分隊長洪健傑說：「雙方當事人自行和解並離開現場，未禮讓行人，未肇事受傷者處新台幣1200以上6000元以下罰鍰。」被撞的女行人，還說當時知道車流量大，選擇用跑步的方式快速通過，但肇事駕駛當時車速相當快，完全沒看見她撞上。

還好沒有人受傷，雙方也達成和解，不過警方說，駕駛沒有禮讓行人的行為，已經違規，最高可以開罰6000元。

