又是楊梅休息站！他開輔助駕駛自撞 5車遭波及3人受傷
楊梅休息站又發生車禍，今(27)日下午14時5分許，一名23歲陳姓男子駕駛小客車行經國道1號南向71.3公里處楊梅休息站時，疑似過度依賴輔助駕駛系統、未專注路況，先自撞護欄，再波及停車格內5台車。國道警察表示，該起事故造成陳男等3人受輕傷，所幸送醫治療後無大礙。
國道警察說明，陳男疑似因使用輔助駕駛系統及分心駕駛，先撞擊護欄後再撞擊停車格內之5部車。3名傷者受輕傷，送往楊梅天成醫院治療中。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用輔助駕駛系統並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
