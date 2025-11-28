又是楊梅休息站！男「開輔助駕駛」撞成廢鐵 3人送醫

肇事車輛因撞擊嚴重變形。（圖／東森新聞）





國道1號楊梅休息站今（28日）下午2時發生一起嚴重車禍，23歲陳姓男子使用「輔助駕駛」，卻突然衝撞休息站分隔島，還波及了5輛停在休息站的車輛，共3人送醫。

陳男表示，他當時有使用輔助駕駛，疑似是因為車速過快、不熟悉路況，自撞休息站分隔島，再衝撞休息站的5輛小客車與貨車，肇事車頭全毀，駕駛、乘客出現頭暈症狀，全身多處擦挫傷，送醫治療。

被波及的車輛當中，第一輛貨車上的駕駛當時正在車上睡覺休息，因頭部遭撞擊，意識清醒但是略有頭暈症狀，也預防性送醫治療。

事故現場滿地碎片。（圖／東森新聞）

波及休息站其他車輛。（圖／東森新聞）

