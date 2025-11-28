又是楊梅休息站！男「開輔助駕駛」撞成廢鐵 3人送醫
國道1號楊梅休息站今（28日）下午2時發生一起嚴重車禍，23歲陳姓男子使用「輔助駕駛」，卻突然衝撞休息站分隔島，還波及了5輛停在休息站的車輛，共3人送醫。
陳男表示，他當時有使用輔助駕駛，疑似是因為車速過快、不熟悉路況，自撞休息站分隔島，再衝撞休息站的5輛小客車與貨車，肇事車頭全毀，駕駛、乘客出現頭暈症狀，全身多處擦挫傷，送醫治療。
被波及的車輛當中，第一輛貨車上的駕駛當時正在車上睡覺休息，因頭部遭撞擊，意識清醒但是略有頭暈症狀，也預防性送醫治療。
更多東森新聞報導
楊梅休息站又撞！ 男租車到新竹買貢丸 疑分心連撞6車
快訊／暴衝撞楊梅休息站 6車遭撞現場曝
楊梅休息站火燒車4死 他驚見1改變嚇：先禁國家
其他人也在看
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
汽車隔熱紙透光率 2026 年 1 月上路！新領牌車強制納管
交通部在 2025 年 6 月 30 日正式公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，並從自 2026 年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，一般車輛與計程車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率建議 70％ 以上。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Euro NCAP公布23款新車測試結果，多款台灣期待新車都拿5顆星
Euro NCAP近日公布年度規模最大的安全測試結果，共計23款新車接受評估，涵蓋豪華雙門車、中大型電動SUV、跨界休旅以及MPV等多元級距。其中，有多款車已在台灣販售，或已確定將在未來導入，包括Tesla Model Y、Mercedes-Benz CLE Coupé、Toyota bZ4X、Subaru Solterra、Audi A3，以及備受期待的 Volvo EX90。當中超過半數都獲得5顆星評價，CLE Coupé尤為亮眼。地球黃金線 ・ 1 天前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
Toyota發布Crown Estate 70周年特仕車，專屬配色更具收藏價值
Toyota近日正式宣布，將在全新「Crown Estate」車系中新增「ESTATE RS THE 70th」與「ESTATE Z THE 70th」兩款70周年紀念特別仕樣車，成為Crown誕生70週年的最新紀念作品，這也是繼Crown Crossover、Crown Sport以及Crown Sedan之後的第4款70周年特仕車，代表「THE 70th」系列正式完成全車系的紀念陣容。地球黃金線 ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Ford BlueCruise將導入Kuga與Puma！歐洲實現「鬆開手自駕輔助」挑戰特斯拉
Ford正在大幅擴張旗下的BlueCruise免手自駕輔助系統，將這項過去多半僅見於高階車款的技術，放進更平價、更大眾化的SUV與皮卡之中。最新消息指出，BlueCruise將導入Puma、Puma Gen-E、Kuga與Ranger PHEV，預計自2026年春季起在歐洲正式上路，直接挑戰特斯拉在自駕輔助領域的領先地位。地球黃金線 ・ 8 小時前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
NISSAN發表2026年式改款Sentra，擁有更眩目動感的視覺設計和更先進的座艙與安全科技
在SUV風行的今日，NISSAN經典四門房車Sentra是極少數仍可以挺立不被取代代的車款，兩周前，中國工信部官網公布了2026年式Sentra中國版Sylphy的官方照，今日NISSAN官方則正式揭露2026年式Sentra 的面紗。公布完整的產品訊息。全新Sentra是一款完全重新設計的小型轎四門房車，結合未來主義風格的全新造型，以及全面升的內裝和科技，加上功能升級的ADAS先進駕駛安全輔助系統。雖然車輛的幾乎各個方面都經過重新設計，但它的動力仍是原來的 2.0 升四缸引擎。汽車日報 ・ 16 小時前
Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術
法系車迷準備好了嗎？Peugeot日前釋出全新「Polygon」概念車的首張預告圖，這款車不僅預告了下一代208的設計方向，更代表品牌將全面進入新世代電動化與駕駛科技時代。地球黃金線 ・ 8 小時前
女駕駛下車沒熄火 男趁機躲進後座搶錢劫車
南投縣 / 綜合報導 超誇張的搶劫，宛如電影情節！南投草屯一名男子，趁一名女駕駛下車沒熄火，走進超商購物時，開門躲進車內，等女駕駛上車開車，他從後座爬到副駕駛座搶走4800元財物，還趁女駕駛下車求救時把車開走。白色轎車停在超商門口，女駕駛車子沒熄火，直接下車進到超商購物，這時一名穿著灰色帽T男子，鬼鬼祟祟開車門進到車內，女駕駛渾然不知，上車開走，半路還停車加油，一直到聽到後座發出聲響，女駕駛才驚覺車上躲了個陌生人，記者VS.其他民眾說：「(如果你是影片中的婦人，妳會怎樣)，我會不知所措，不知道該怎麼辦。」躲在後座的男子，眼看行蹤暴露，乾脆爬到副駕駛座，搶走女駕駛的皮夾和4800元現金，女駕駛把車開到一處宮廟前下車求救，男子直接把車開走，搶錢搶車的過程有如電影情節，記者VS.其他民眾說：「我會不知所措，不知道該怎麼辦。」警方獲報追查，發現車子停在一處巷子，男子已經棄車逃逸，他躲在一處農場貨櫃後方，因為全身爬滿螞蟻癢得不得了，男子想攀爬圍籬逃走，結果被警方逮捕，警方VS.男子說：「先不要動，先不要動，先不要動喔，身上的鑰匙丟掉，全部丟地板上，(這我的鑰匙啦)，這是那台車的耶，東西都丟下，都丟下來。」草屯分局偵查隊長簡伯全說：「車輛未熄火，未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」警方從男子身上找到女駕駛的車鑰匙還有喪屍煙彈，至於男子為什麼要等到被發現才動手搶錢，他說當時吸完喪屍煙彈，已經無法控制自己，只想找交通工具回家，而女駕駛疑似便宜行事，下車沒熄火，結果被搶錢、劫車，飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Huracán Sterrato大獲好評，Lamborghini有意推出Temerario Sterrato，但…..
Lamborghini於2022年發表限量1,499輛Huracán Sterrato，加高的車身讓Huracán Sterrato擁有更好的地形能力，也讓車主可以開著Huracán Sterrato探索更多環境，Huracán Sterrato當然也在市場上大獲好評，這也讓Lamborghini有意推出Temerario Sterrato，只不過…Lamborghini Huracán雖為小牛，但5.2升V10引擎和640hp馬力依舊給予強悍性能和充滿樂趣的操控表現，2022年則在Huracán基礎上推出限量1,499輛Huracán Sterrato，和Huracán之間差異莫過於Huracán Sterrato配備具有戶外氣息的套件，同時 Huracán Sterrato離地高度也加高44mm，另外輪距也有所加寬，如此一來讓Huracán Sterrato能探索過往Huracán未能嘗試的環境，過去從沒想過Huracán能踏上越野道路，如今在Huracán Sterrato車上得以實現，這也讓許多買家下訂嘗鮮。Huracán Sterrato限量1,499輛,推出後也獲得好評。HCarture 車勢文化 ・ 1 天前
Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典
先前有不少經典車透過電動化重生，近期Bavarian Econs就將BMW 2002裝上電池和電動馬達，在少了引擎聲浪和換檔感受，對於車迷來說這樣BMW 2002的轉變算是進化嗎？在此之前有過Porsche 964、MX-5、T1、Beetle等移除引擎改搭載電動系統重生範例，如今Bavarian Econs將車壇另一經典BMW 2002改成電動車。 Bavarian Econs將2002引擎卸除改配置i3電池模組和Tesla Model S電動馬達，提供2002te(33kWh/180hp/200公里里程)和2002 Turbo(45kWh/250hp/200公里里程)兩種版本。改為電動車後2002，0～100km/h有著6.2秒表現，車重也控制在1,088公斤，因此仍顧及操控樂趣。除了動力系統轉變，座艙部分除安裝桶型座椅，地毯與空調也都有進行更新，音響方面也加入藍芽系統和8支揚聲器與重低音。 車迷之所以喜愛BMW 2002，除經典地位，就是搭載的四缸引擎和手排所帶來的駕駛氛圍和機械感回饋，如今這一切在轉為電動化後全數消失，這樣對於車迷來說是進化還是惡搞，還算經典嗎？BavarianCarture 車勢文化 ・ 3 小時前
Toyota GR Supra雙生車也躲不過將停產！BMW推出Z4 Final Edition最終版
Toyota GR Supra雙生車也躲不過將停產！BMW推出Z4 Final Edition最終版SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查
中部中心 / 中部綜合 報導台中大里區有貨車駕駛大白天就酒駕，還在學區開車碰撞轎車，所幸無人傷亡，警方到場，駕駛酒測值高達0.53毫克，依照公共危險罪移送。另外，彰化員林則發生肇逃車禍，一輛轎車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，還留下車牌在肇事現場，警方正循線逮人。休旅車撞車後逃逸 現場還留下車牌 警方循線追人。（圖／翻攝畫面）黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看。撞車落跑還造成一名駕駛受傷，警方掌握車牌，要查緝肇逃駕駛到案。貨車駕駛酒駕上路 酒測值高達0.53毫克。（圖／翻攝畫面）另起案件發生在台中大里區，警方處理車禍，對肇事駕駛實施酒測，酒測值高的離譜，不知道駕駛喝了多少，還敢開車上路，加上當時正值放學時間，在學區路邊前後撞車，好險沒有撞到人，駕駛開著公司車貨車，卻喝茫發生車禍，警方帶回偵辦，駕駛被依公共危險罪，依法送辦。原文出處：彰化員林一車撞兩車釀一人傷 駕駛涉肇逃 警方循線追查 更多民視新聞報導惡劣！ 轎車衝撞輾死女騎士駕駛躲29小時在員林被捕撞死婦人肇逃開毒趴！ 惡劣駕駛不排除毒駕釀禍香港宏福苑大火延燒近24小時 長者坐外頭一晚「身上只剩借來的1000元」民視影音 ・ 1 天前
高公局提醒：輔助駕駛系統非自動駕駛系統請全程握好方向盤
高速公路局（下稱高公局）表示，近年來輔助駕駛系統（以下簡稱ADAS）已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，惟部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或過度依賴而有分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。高公局說明，目前臺灣市售車輛所配備ADAS屬國際SAEJ3016標準之Level0~2等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛；經高公局整理，仍有六種可能無法正確辨識路況的情境（如：與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊），因此駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。高公局指出，今年九月一日夜間於國3北向203.7公里處，一輛小客車因故障、跨線停於路肩 ...台灣新生報 ・ 1 天前
輔助駕駛遇6狀況恐失效 手未握方向盤最高罰3.6萬
（中央社記者黃巧雯台北27日電）高公局今天表示，輔助駕駛系統「非」自動駕駛系統 ，仍有6種可能無法正確辨識路況情境，包括與前車速差過大，提醒駕駛人若開車時雙手離開方向盤，可處6000元以上3.6萬元以下罰鍰。中央社 ・ 1 天前