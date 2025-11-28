即時中心／徐子為報導



中山高速公路（國道一號）楊梅休息站今（28）日下午2時許發生一起車禍意外，一輛汽車撞上護欄後，再連撞停車格內5輛轎車，釀3人受傷，現場車殼碎片落滿地，至於車禍詳細案情，則仍有待警方調查釐清。





警方初步調查，23歲陳姓男子今下午2時5分開車行經該處時，疑似因使用輔助駕駛分心，不慎讓車輛先撞上護欄後，再撞擊停在停車格內的另5部轎車。警消獲報到場，陳男及另外2人受有輕傷，已送往醫院救治。



警方對各車駕駛進行酒測，酒精濃度均為0，至於確切事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。



警方呼籲，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。



不過，近來國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，受外界關注，上（10）月14日晚間，一名27歲彭男駕車行經國一楊梅路段，也是疑似使用輔助駕駛系統衝進休息站內連續撞擊停車場內3輛車，釀2傷。國家運輸安全調查委員會今年9月曾公布調查報告，指楊梅服務區啟用未滿4年已發生14起事故，11件都在分隔島鼻端；更發現匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小。

廣告 廣告





快新聞／又是楊梅休息站！青年男子疑輔助駕駛分心「連撞5車」 車頭全毀畫面曝光

楊梅休息站今（28）日下午2時許發生一起車禍意外，一輛汽車撞上護欄後，再連撞停車格內5輛轎車，釀3人受傷，現場車殼碎片落滿地。（圖／民視新聞翻攝）





快新聞／又是楊梅休息站！青年男子疑輔助駕駛分心「連撞5車」 車頭全毀畫面曝光

楊梅休息站今（28）日下午2時許發生一起車禍意外，一輛汽車撞上護欄後，再連撞停車格內5輛轎車，釀3人受傷，現場車殼碎片落滿地。（圖／民視新聞翻攝）





































原文出處：快新聞／又是楊梅休息站！青年男子疑輔助駕駛分心「連撞5車」 車頭全毀畫面曝光

更多民視新聞報導

合歡山天氣濕冷 中午下冰霰「雪白冰珠紛落」！

住宿生、租屋族也領得到 台大生校園自主發放「小橘書」

挺徐春鶯？鄭麗文稱「賴清德追殺中配」 律師：藍白是要修法替詐騙除罪嗎？

