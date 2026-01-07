又是楊梅休息站！ 駕駛「高速自撞」車毀人亡

國道一號五楊高架再度發生奪命車禍。（圖／東森新聞）





國道一號五楊高架再度發生奪命車禍。7日凌晨5時許，一名31歲男子駕駛自小客車行經南下路段，在靠近楊梅休息站的「校前路交流道」附近時，因不明原因失控自撞匝道分隔島。強大撞擊力導致車體變形，駕駛受困車內並當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

國道一號五楊高架再度發生奪命車禍。（圖／東森新聞）

國道第一大隊分隊長陳安旭表示，警消獲報趕抵現場時，發現駕駛受困於車內且意識不清，救難人員立即協助將其脫困並送往醫院急救，無奈最終回天乏術，經醫師宣告死亡。至於駕駛是否有酒駕情形，警方指出，相關數值將待法醫進行抽血檢測後才能確認。

國道一號五楊高架再度發生奪命車禍。（圖／東森新聞）

國道一號五楊高架再度發生奪命車禍。（圖／東森新聞）

事發地點位於五楊高架的重要路段，校前路交流道不僅是往來龍潭與楊梅地區的關鍵匝道，且緊鄰楊梅休息站，平時上下班尖峰時段車流量相當大。儘管事故現場目前已清理完畢，看不出車禍痕跡，但警方提醒，該路段車流匯入頻繁，駕駛人行經此處務必提高警覺，留意前方動態。

事發地點位於五楊高架的重要路段，校前路交流道不僅是往來龍潭與楊梅地區的關鍵匝道，且緊鄰楊梅休息站。（圖／東森新聞）

針對這起事故，警方目前正持續追蹤調查，將進一步釐清駕駛是否涉及酒駕，或有其他疲勞駕駛、機械故障等肇事原因。

事發地點位於五楊高架的重要路段，校前路交流道不僅是往來龍潭與楊梅地區的關鍵匝道，且緊鄰楊梅休息站。（圖／東森新聞）

