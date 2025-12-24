又是毒駕害命！機車騎士遭逆撞慘死 淡水女毒品快篩陽

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





又是毒駕害命！新北市淡水今天（24日）上午傳出死亡車禍，一名吳姓女子駕車行經大庄路時，逆向撞上對向的林姓機車騎士，導致林男當場彈飛到一旁約1.5公尺深的邊坡，當場失去生命跡象，送往醫院搶救後仍宣告不治，肇事的吳女則是驚慌失措蹲坐在現場，後續經毒品快篩試劑篩檢後，呈現安非他命陽性反應，詢後依過失致死、公共危險（毒駕）、毒品罪嫌移送法辦。

據悉，從事網拍的38歲吳姓女子，過去有酒駕公共危險前科，今天（24日）上午9時許，駕車返家途中，行經淡水區大庄路往新民街方向行駛，行經新民街322巷附近時，卻突然行駛到對向車道，與46歲林姓男子發生對撞，導致林男當場彈飛墜落一旁約1.5公尺深的邊坡。

新北市消防局獲報到場時，發現林男已無生命跡象，緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救，經搶救後仍宣告不治，吳女則是酒測值為0，驚慌失措蹲坐在現場，後續警方對她施以毒品快篩試劑篩檢後，呈現安非他命陽性反應，當場將她逮捕，針對車輛進行搜索，發現並無違禁品。

而警方詢後將吳女依過失致死、公共危險（毒駕）、毒品罪嫌移送法辦，另外也將依《道路交通管理處罰條例》對她開罰，移置車輛並吊扣駕照1至2年。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

