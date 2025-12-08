又是毒駕惹的禍！轎車跨越雙黃線擊落2機車 1騎士遭撞飛摔落山谷

劉男毒駕跨越雙黃線，直接撞上2對向機車，其中1名騎士被撞落山谷。翻攝畫面

新北市三芝區101縣道昨（7日）深夜發生毒駕肇事意外，45歲劉姓男子疑吸食毒品後駕車上路，導致精神狀態不佳，行進時違規跨越雙黃線，撞擊對向車道2部機車，造成其中1名20歲郭姓男騎士摔落山谷，經救護人員到場救援後，幸無生命危險，而肇事的劉男經快篩後，呈現依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，被依公共危險罪嫌送辦。

昨日深夜11點16分，劉男駕駛自小客車行駛於三芝101縣道，行經北海福座時，車輛跨越雙黃線偏移到對向車道，撞上20歲葉姓女騎士及雙載的郭姓男騎士騎乘的2部機車，導致郭男當場摔落山谷，後座乘客20歲魏姓男子腿部骨折、葉女則全身擦挫傷。

劉男跨越雙黃線肇事，被驗出毒品陽性反應。翻攝畫面

消防隊獲報後到場，將郭男救起，檢視3人傷勢確認無生命危險後送往醫院治療，警方對劉男實施酒測，雖酒測值為0，車上也未發現違禁品，但經其同意後進行毒品唾液快篩檢測，結果呈現依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，警方當場製單、扣車，並採集尿液送驗，警詢後依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。



