又是毒駕拒檢 30歲男一路竄逃撞飛2行人3死

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名30歲張姓男子，涉嫌毒駕又拒絕員警攔查，一路飛車竄逃，多次闖越紅燈、蛇行及危險駕駛等。桃園市桃園警分局表示，張男逃逸過程，還失控衝撞2名行人，造成2人重傷送醫，搶救後仍不幸宣告不治。張嫌肇事後也受傷送醫急救，今（12）日凌晨傷重不治死亡。初步調查，張嫌經抽血檢驗，呈安非他命陽性反應，車內也查獲毒品安非他命及吸食器等物。全案已報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，相關肇事責任及案情細節，仍待進一步釐清。

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桃園警分局表示，昨日晚間8點26分左右，巡邏員警發現張嫌駕駛自小客車，行駛間明顯搖擺不穩，疑有危險駕駛的情形，所以依法示意他停車受檢。但張嫌拒絕配合並且高速逃逸，期間沿途多次闖越紅燈、蛇行及危險駕駛，嚴重危害用路人安全。

警方表示，員警開車尾隨並且立刻通報攔截圍捕，但張嫌持續逃逸，過程中還失控衝撞2名行人肇事，2名路人緊急送醫搶救後，仍然不治。最後張嫌也失控撞車送傷，送醫後於今晨身亡。抽血檢驗後，呈安非他命陽性反應，明顯有毒駕的嫌疑。

桃園警分局表示，造成2名無辜民眾不幸喪生，深感痛心與遺憾，也向死者家屬表達最深切的哀悼與慰問。也將全力配合檢察官調查，務求完整釐清事故發生經過及相關責任。

桃園警分局嚴正聲明，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重威脅社會公共安全。毒駕行為猶如道路上的移動式炸彈，對無辜民眾生命財產安全，造成極大危害。

警方強調，對於毒品犯罪及毒駕行為，一向採取零容忍態度，將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，全力查緝毒品來源，強力掃蕩販毒集團及施用毒品人口，並加強路檢、攔查及各項防制勤務，依法嚴辦毒駕案件，展現打擊毒品犯罪決心。

照片來源：桃園市警方提供

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