又是毒駕肇事！三重男自撞後癱軟倒地 快篩「K他命陽性」

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新北市三重三和夜市旁，今（12）天接近傍晚發生車禍，一輛白色轎車突然衝撞路邊電線杆，車頭全毀，駕駛打開門後倒臥地面、神情恍惚。警方進行唾液快篩，驗出K他命陽性反應，男子毒駕自撞立刻被移送法辦。

傍晚5點多，正逢下班、放學時間人潮眾多，44歲黃姓駕駛卻不明原因在路口突然停住，接著慢慢往前滑，發出「碰」一聲直接撞上路口電線杆、招牌，導致車輛保險桿斷裂、車燈碎裂，引擎蓋也凹陷，幸好沒有傷及無辜。

白車自撞路邊電線杆。圖／台視新聞

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旁邊民眾目擊上前關心癱軟在地上的黃姓男子，但民眾一說要幫忙叫警察時，黃男卻突然站起來躲進車內，關起車門。

沒多久警察立刻就到，黃姓男子辯稱是身體不舒服才會撞車，執行唾液快篩後，發現是毒駕肇事，嫌犯立刻被管束並查扣車輛。

三重分局表示，現場實施唾液快篩，呈三級毒品K他命陽性反應，立即依公共危險罪，將其逮捕返所。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

新北／李若慈、王秋明 責任編輯／洪季謙

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