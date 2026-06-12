又是毒駕？台中2死車禍「查到白色粉末」倖存者毒品反應呈陽性

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警方於車內發現白色粉末，初篩呈K他命陽性反應。（圖／東森新聞）





台中市梧棲區昨（11）日晚間18時40分發生1起嚴重交通事故。1名29歲許姓駕駛行經中華路時疑因失控發生翻覆，強烈撞擊導致車體嚴重損毀，包括他自身在內，總共造成2人死亡，還有1名19歲陳姓男乘客倖存。警方於車內發現白色粉末，初篩呈K他命陽性反應，陳男經唾液快篩後，毒品反應同樣呈現陽性。

倖存乘客毒品篩檢呈陽性

針對事故原因，清水警分局調閱周邊監視器畫面，發現該車事發前疑與另1輛車有競速行為，目前警方已鎖定車主身分，將循線依法偵辦。至於車內搜出的粉末及倖存乘客毒品陽性反應，警方將進一步報請檢察官進行司法相驗與抽血檢測，以釐清許男生前是否涉及毒駕，確認確切的肇事原因與責任歸屬。

回顧事發經過

回顧整起事件，消防人員到場時，發現29歲的許姓駕駛遭拋飛至車外，已失去生命跡象，送醫搶救後於晚間19時40分宣告不治。另有2名19歲的陳姓乘客受困車內，救援人員於晚間19時先救出其中1名陳姓男子，該名男子四肢有多處擦傷且意識清楚，被送往童綜合醫院治療。

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隨後於晚間19時08分，消防人員將車內另1名陳姓男子救出，當時該名乘客因頭部受到重創，被發現時已失去呼吸心跳。雖經救護人員緊急送往光田醫院向上院區搶救，但因傷勢過重，最終仍於晚間20時14分宣告死亡。

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