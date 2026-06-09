又是毒駕！員林正義哥肉身擋車慘遭輾 警火速緝捕到案

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熱心民眾肉身攔下毒駕的劉男，結果腳卻當場被車輾過。翻攝自臉書社團員林人大小事



彰化縣近日接連發生俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒駕事件，繼日前一名男子第二度毒駕被逮、甚至輾斷埔鹽分駐所長雙腿、地院卻判決無保請回後，昨日（4/8）員林市區商圈又驚傳毒駕襲擊事件，一名44歲劉姓男子疑似吸食喪屍煙彈後開車上路，被熱心民眾攔下並報警，未料劉男為逃避緝捕，竟開車輾過民眾腳部，隨後倒車連環撞擊後方車輛逃逸。彰化警方今日（4/9）清晨發動跨縣市拂曉追緝，火速於雲林縣斗六市將逃亡的劉嫌逮捕歸案。

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這起驚險事故發生於昨日晚間，當時劉男駕車行經員林市光明街，停車時車輛明顯歪斜偏離車道，且綠燈亮起後仍停在原地。後方駕駛鳴按喇叭提醒後，卻發現劉男神情恍惚、言語不清，疑似精神狀態異常，兩位熱心民眾立即下車關切，並以肉身攔在車前阻止劉男繼續駕駛，並同步通報警方到場處理。

未料劉男見狀竟猛踩油門向前衝撞，其中一名男子當場慘遭車輪輾過，隨後劉男又猛力倒車，擦撞後方車輛，企圖逃離現場。過程中遭劉男撞到的民眾一度試圖打開劉男車門制止，不料劉男仍不顧他人安危，狠狠踩下油門右轉，在現場民眾驚呼聲中高速逃離現場。

警方獲報後連夜調閱路口監視器鎖定車牌，發現劉男肇事後一路往南逃竄，今日上午火速於雲林縣斗六市將其查緝到案。經警方實施唾液快篩後，確認劉男對依托咪酯呈陽性反應，現場同時查獲明顯使用過的煙彈殼等證物，訊後全案依公共危險罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

針對近日接連發生毒駕案件，警方也呼籲民眾，若發現疑似酒駕或毒駕情況，應優先紀錄車牌與車輛特徵，並立即通報警方處理，避免直接和危險駕駛發生衝突，以保障自身安全。

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