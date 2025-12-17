又是毒駕！ 大學生騎山路返家 遭撞飛險墜山谷

新北市 / 綜合報導

近期毒駕事件層出不窮，7日晚間有大學生準備騎車返回淡水，被一輛小客車撞飛，摔落邊坡，差點連命都沒了，事後得知對方竟然是毒駕。儘管過去針對毒駕判決，除了 初 犯以外，判得都不算輕，但毒駕事件還是層出不窮。死者家屬痛批，到底要毀了多少家庭？呼籲政府正視，並且加重罰則。

天色昏暗，騎士騎在三芝的崎嶇山路，接近轉彎處，小客車跨越雙黃線，直接撞上來，騎士連人帶車噴飛，摔出護欄傷勢嚴重，不僅骨盆位移臉部多處擦傷，牙齦牙齒撕裂鼻子中間還少了塊肉， 遇毒駕當事人說：「發生在我身上發生跟發生在別人身上我都會很生氣，這原本就不應該發生的事，為什麼還要去做。這幾天不只一起，只被關1-2天就被放出來，就是不知道哪一天在路上又會遇到。」

又是毒駕釀禍，騎士差點連命都沒了怎能不氣憤，一天到晚都有類似事件上演，肇事者難道都沒在怕嗎？蘇花公路的車禍現場一片凌亂，車子幾乎被撞成廢鐵，黃姓駕駛無照還毒駕，超車撞砂石車導致車上女乘客彈飛，而砂石車失控自撞，傾倒的砂石又壓在另一輛轎車，造成2死4傷悲劇。

黃姓駕駛一審遭判7年6個月，還得賠償千萬賠償金，另一起發生在台中的案件，肇事者三度酒駕還毒駕遭判9年6個月，相較現行法令，除了初犯以外判得不算輕，毒駕車禍死者家屬說：「是毒品隨時都可得嗎，怎麼會這麼多就是這樣子，毒駕都是這樣吸著毒就開車然後就撞死人，毀了多少個家庭，希望大家能重視，然後呼籲政府能加重刑罰然後不得假釋。」

爸爸只是倒個垃圾，就此天人永隔，除了毒品氾濫警方執法，政府勢必得祭出鐵腕，否則之後只會有更多家庭，因毒駕破碎。

