又是毒駕！ 大學生騎山路返家 遭撞飛險墜山谷

近期毒駕事件層出不窮，7日晚間有大學生準備騎車返回淡水，被一輛小客車撞飛摔落邊坡，差點連命都沒了，事後得知對方竟然是毒駕。儘管過去針對毒駕判決，除了 初 犯以外判得都不算輕，但毒駕事件還是層出不窮。死者家屬痛批到底要毀了多少家庭。呼籲政府正視並且加重罰則。

天色昏暗，騎士騎在三芝的崎嶇山路接近轉彎處，小客車跨越雙黃線直接撞上來，騎士連人帶車噴飛摔出護欄傷勢嚴重，不僅骨盆位移臉部多處擦傷，牙齦牙齒撕裂鼻子中間還少了塊肉，遇毒駕當事人說：「這幾天不只一起，只被關1到2天就被放出來，就是不知道哪一天在路上又會遇到。」

又是毒駕釀禍騎士差點連命都沒了怎能不氣憤，一天到晚都有類似事件上演，肇事者難道都沒在怕嗎，蘇花公路的車禍現場一片凌亂，車子幾乎被撞成廢鐵，黃姓駕駛無照還毒駕，超車撞砂石車導致車上女乘客彈飛，而砂石車失控自撞，傾倒的砂石又壓在另一輛轎車，造成2死4傷悲劇。

黃姓駕駛一審遭判7年6個月還得賠償千萬賠償金，另一起發生在台中的案件，肇事者三度酒駕還毒駕遭判9年6個月，相較現行法令，除了初犯以外判得不算輕，毒駕車禍死者家屬說：「毒品隨時可得嗎，怎麼會毒駕都這樣吸著毒開車就撞死人，要毀了多少個家庭，希望大家能重視，呼籲政府加重刑罰不得假釋。」

爸爸只是倒個垃圾就此天人永隔，除了毒品氾濫警方執法，政府勢必得祭出鐵腕，否則之後只會有更多家庭因毒駕破碎。

