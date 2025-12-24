又是毒駕！女逆向猛撞機車騎士 男摔落3公尺深邊坡慘死

林姓女子疑似吸毒後開車上路，在淡水區新民街322巷逆向撞上林姓機車騎士，並導致林男不幸身亡。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區24日上午發生死亡車禍，38歲吳姓女子駕車行經新民街322巷時，逆向猛撞騎機車的46歲林姓騎士，林男摔落3公尺高邊坡，被救起時已無生命跡象，送醫後宣告不治，警方對吳女進行毒品快篩，發現其安非他命陽性反應，全案依法送辦，相關案情仍須釐清。

據了解，吳女上午9時許駕駛自小客車由大庄路往新民街方向，卻在新民街322巷口逆向撞上林男，強大撞擊力道讓林男掉落約3公尺深的邊坡，警消到場時他已無生命跡象，救護人員連忙實施急救，並送淡水馬偕醫院治療。

廣告 廣告

但林男傷勢過重，經救治後仍不幸身亡，警方則立刻逮捕吳女，經吳女同意後實施毒品快篩，發現她安非他命為陽性反應，全案依涉嫌刑法公共危險、過失致死及違反毒品危害防制條例罪移送士林地檢署偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

同時預訂兩間飯店！張文疑欲挑聖誕節下手 經濟壓力被迫提前行動

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」