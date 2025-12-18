又是毒駕！情侶遭毒駕男撞斷腿 竟與去年三重殉職警同路口

新北市三重區昨（17日）凌晨發生一起重大車禍，58歲李姓男子疑似毒駕，撞上一對過馬路的情侶檔。警車示意圖。取自Pexels



新北市三重區正義北路與龍門路口昨（17日）凌晨發生一起重大車禍，58歲李姓男子疑似毒駕，撞上一對過馬路的情侶檔，導致其中一人骨折、另一人全身擦挫傷。警方獲報抵達現場，初步驗出李男呈毒品陽性反應，且車上有已使用過的針筒，遂依毒品、公共危險罪嫌送辦，巧合的是，這起車禍發生地點正是去年7月警員黃瑋震遭毒駕衝撞身亡的同一路口。

回顧案發經過，17日凌晨1點47分，李男駕駛自小客車沿三重市龍門路往正義北路方向行駛，迎面撞上正在過馬路的46歲林姓男子與他29歲菲律賓籍男友，2人被夾在李男的車輛與路邊貨車之間，現場怵目驚心。

警消獲報到場時，發現林男右腳骨折及身體多處擦挫傷，菲籍男友則是全身多處擦挫傷，所幸兩人意識清醒，被送往醫院後並無生命危險。

警方在場對李男實施酒測，雖酒測值為0，但因其神情恍惚，警方對他進行唾液試劑採驗，結果呈現毒品陽性反應，警方也在李男車上發現使用過的針筒，經甲基安非他命、嗎啡快篩試劑檢測，也呈現陽性反應。

警方當場將李男逮捕並帶回警局製作筆錄，李男辯稱，當下開車一時頭暈恍神才會失控肇事，至於現場尋獲已使用過的針筒，則是前天施打後丟在車上，詢後被依公共危險罪、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

