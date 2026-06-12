又是毒駕！新北男猛撞電線桿車頭變形 快篩驗出K他命

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新北市三重區今（12）日下午發生一起毒駕自撞事故。（圖／翻攝畫面）





又是毒駕釀禍！新北市三重區今（12）日下午發生一起毒駕自撞事故，一輛轎車行經三和路、長榮路口時，突然失控撞上路旁電線桿，強大撞擊力造成車頭嚴重凹陷變形。警方到場後發現44歲黃姓駕駛精神狀況異常，經唾液快篩後呈現第三級毒品愷他命（K他命）陽性反應，目前已帶回派出所進一步調查。

轎車猛烈撞電桿 車頭嚴重凹陷變形

警方表示，事故發生於12日下午4時46分，正值下班車潮時段，一輛汽車行駛至三重區三和路與長榮路口時，失控撞擊路旁電線桿，由於撞擊力道猛烈，整輛車前方嚴重毀損，車頭凹陷變形。所幸事故當時並未波及其他車輛或行人，現場無人受傷。

駕駛意識迷茫 警方快篩驗出K他命

警方獲報趕抵現場後，發現駕駛精神狀況不穩定、意識恍惚，因此進一步實施毒品唾液篩檢。檢測結果顯示，駕駛呈現第三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。警方當場將犯嫌黃男逮捕返所偵辦，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。

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毒品唾液篩檢結果顯示，駕駛呈現第三級毒品陽性反應。（圖／翻攝畫面）

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吸食毒品，有害身心健康。

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