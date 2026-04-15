白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
又是毒駕！新莊小貨車司機飆速闖紅燈 再撞外送員
昨日晚間6時許，新莊區民安路發生一起駭人車禍事故。48歲李姓男子駕駛小貨車送貨途中，沿富國路往民安路方向行駛時，先在富國路與四維路口闖紅燈，隨後行經民安路一帶時，車輛突然不明原因向右偏移，直接撞上同向行駛的45歲陳姓熊貓外送員。
巨大撞擊力道導致小貨車當場側翻，橫躺在路中央，現場一片狼籍。這起事故造成李男右肩挫傷但拒絕就醫，陳男則右腳踝扭傷、左膝擦挫傷，由救護車送醫治療，所幸兩人均無生命危險。
警方趕抵現場後，對雙方進行酒測確認均未飲酒，但發現李男神色有異，經毒品唾液快篩檢驗後，竟呈安非他命陽性反應。警方立即依道路交通管理處罰條例第35條規定扣留車輛並開罰，闖紅燈行為也依第53條告發。
目前警方已將對李男採檢尿液，進一步釐清是否涉及吸毒行為，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。這起毒駕肇事案件再次凸顯毒品駕駛對道路安全造成的嚴重威脅，警方呼籲民眾切勿以身試法。
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