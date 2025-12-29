又是毒駕！板橋男無照恍惚逆向猛撞7機車 1騎士遭拖行多處骨折送醫

【記者曾佳俊／新北報導】新北市板橋區一名黃姓男子昔日因為吸毒被抓，去年才刑滿出獄，但重獲自由之後依舊不改惡習，27日下午4時許吸毒後竟還開車上路，逆向衝進一條單行道，連撞7輛機車，還把一位準備騎車回家的民眾被撞，全身多處骨折送醫急救，此次無照又毒駕，恐怕又得回去吃牢飯。

27日下午4時許，蔡姓男子站在新北市板橋區溪頭街路邊，準備騎機車回家，但突然一輛白色自小客車朝他爆衝，蔡男整個人被夾在車子和機車中間拖行，由於撞擊力道太大，導致被害人身體多處骨折，緊急送醫急救，連帶路邊停放7輛機車也被波及，車禍巨大聲響附近住戶嚇一大跳，員警到場看到現場慘況也不禁驚呼：「這也太扯了吧。」

警方獲報趕抵現場時，發現肇事的黃男無照駕駛，雖然沒有酒駕，但其精神狀態不佳，立即施以唾液快篩檢測，結果呈現毒品陽性反應。

偵詢時，黃男供稱不熟路況、誤踩油門才會釀禍，警方仍依公共危險、過失傷害、《毒品危害防制條例》送辦，另違規部分則依《道路交通管理處罰條例》將依法開罰15萬7500元。

黃嫌去年刑滿出獄，如今又因吸毒闖下大禍。翻攝畫面

