又是毒駕! 桃園駕駛暴衝波及2車 板橋2騎士沿路蛇行

社會中心／綜合報導

又發生毒駕釀禍的案件！桃園一名駕駛，吸毒開車，導致暴衝，波及兩輛自小客車，另外，在新北市板橋地區，也有兩名男子，半夜相約吃宵夜，但騎車上路、沿途蛇行，加上違規，被巡邏員警攔查，一測之下，兩名騎士都是毒駕上路。

巷子裡兩名機車騎士，不斷緊催油門，過程中還幾度蛇行，後方員警緊追在後，鳴笛示警。只見騎士們鑽進死路，眼見無處可逃，這才停車受檢。兩名騎士的神情看起來有些恍惚，員警立刻對他們實施毒品快篩，果然又是毒駕。事發在新北市板橋區，18日凌晨1點多，戴姓男子跟林姓友人，兩人各自騎車到四維路吃宵夜，回家時，都沒有依規定打方向燈，巡邏員警追上前，沒想到，兩人沿路蛇行、違規，被攔下來時，還語無倫次，原來又是吸毒騎車。海山警分局交通組巡官陳柏勳表示，見2部普重機車轉彎未打方向燈，故上前攔查。過程中，2名騎士神情緊張，經施以唾液毒品快篩，結果均為陽性反應，爰依規定進行尿液採驗，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

廣告 廣告

桃園駕駛毒駕暴衝撞２車 板橋２騎士雙雙毒駕沿路蛇行

毒駕頻傳，毒品快篩試劑助警逮嫌。（圖／翻攝畫面）

根據了解，兩名機車騎士，是工地的同事，而且都有毒品前科。而同樣的毒駕行為，也發生在桃園市中壢區。坐在地上的男子，雙眼渙散，看起來完全不知道自己闖了大禍。原來他在開車前，吸食海洛因和依托咪酯，疑似藥效發作，導致車輛爆衝，撞擊兩輛自小客車。白色自小客車的車頭嚴重毀損，前方貨車的後斗，也掉了下來，可見當時的撞擊力道有多大。毒駕上路，害人害己。

桃園駕駛毒駕暴衝撞２車 板橋２騎士雙雙毒駕沿路蛇行

毒駕頻傳，毒品快篩試劑助警逮嫌。（圖／翻攝畫面）

原文出處：桃園駕駛毒駕暴衝撞２車 板橋２騎士雙雙毒駕沿路蛇行

更多民視新聞報導

警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕

新北僅42天揪832起毒駕案 "扣車倍增"7處保管場滿載

毒駕拒檢逃逸! 員警破窗逮人查獲喪屍煙彈

