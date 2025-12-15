又是毒駕！男暴衝連撞10車 買菜婦當場遭撞死

基隆一名駕駛毒駕上路，先是撞上剛從水果行出來的55歲婦人，再撞擊路旁8部機車2部轎車。（圖／東森新聞）





基隆一名駕駛毒駕上路，先是撞上剛從水果行出來的55歲婦人，再撞擊路旁8部機車2部轎車，差點就會撞進水果店。婦人遭撞命危，送醫後宣告不治，另一名坐在車內的男子同樣被撞受傷。警方到場後發現，肇事休旅車裏頭有2顆疑似喪屍煙彈，全案將移送地檢署偵辦。

白色休旅車高速行駛在車道上，但卻偏離車道，越來越往右偏，迎面撞上一名婦人，接著撞擊路旁一整排車輛，還波及到水果行。車殼零件瞬間噴飛，現場亂成一團。

基隆智慧里里長蔡美玉：「我看遭撞婦人走過來，那台白色的車直接撞到她，旁邊那台貨車，撞到她再撞貨車嘛，那台車就砰，我看到的時候已經撞到了。」

目擊整個過程，不只里長，附近民眾仍驚魂未定。驚險車禍發生在今（15）日早上11點多，當時開休旅車的楊姓駕駛毒駕上路，精神恍惚，先在基隆市信義區仁一路與愛九路口擦撞護欄，一路偏離車道，開了大約200公尺，在蔬果行前失控撞上2位民眾以及路旁8輛機車、2部轎車。

目擊民眾：「一開始我看他左右搖晃的時候，我有按他喇叭，他到愛九路口的時候開始加速，沿著中間分隔島就開始撞了。」

轎車連環撞就發生在水果行外，當時民眾開車要來買菜，突然被大力追撞，導致車尾車殼扭曲變形，車窗玻璃也嚴重碎裂。

其中到蔬果行買菜的55歲婦人當場被撞飛，送醫後宣告不治。另外一名林姓男子將車輛停在水果行外頭，也被撞受傷送醫治療，但駕駛闖禍竟還想逃。

蔬果行員工：「我們發現那個毒駕的還在車上，準備好像要打檔要開走，有人跟警察說那個人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」

警方封鎖現場調查，在肇事的休旅車內發現2顆疑似依托咪酯，也就是俗稱的「喪屍煙彈」。第二分局副分局長李惠煌：「全案依毒品危害防制條例及公共危險，移請基隆地檢署偵辦。」

而楊姓駕駛當下疑似因毒癮發作，無法做筆錄被送往醫院。毒駕悲劇讓一個家庭心碎，更再次挑戰社會大眾的容忍底線。

