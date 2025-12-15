又是毒駕！男暴衝連撞10車 買菜婦當場遭撞死
基隆一名駕駛毒駕上路，先是撞上剛從水果行出來的55歲婦人，再撞擊路旁8部機車2部轎車，差點就會撞進水果店。婦人遭撞命危，送醫後宣告不治，另一名坐在車內的男子同樣被撞受傷。警方到場後發現，肇事休旅車裏頭有2顆疑似喪屍煙彈，全案將移送地檢署偵辦。
白色休旅車高速行駛在車道上，但卻偏離車道，越來越往右偏，迎面撞上一名婦人，接著撞擊路旁一整排車輛，還波及到水果行。車殼零件瞬間噴飛，現場亂成一團。
基隆智慧里里長蔡美玉：「我看遭撞婦人走過來，那台白色的車直接撞到她，旁邊那台貨車，撞到她再撞貨車嘛，那台車就砰，我看到的時候已經撞到了。」
目擊整個過程，不只里長，附近民眾仍驚魂未定。驚險車禍發生在今（15）日早上11點多，當時開休旅車的楊姓駕駛毒駕上路，精神恍惚，先在基隆市信義區仁一路與愛九路口擦撞護欄，一路偏離車道，開了大約200公尺，在蔬果行前失控撞上2位民眾以及路旁8輛機車、2部轎車。
目擊民眾：「一開始我看他左右搖晃的時候，我有按他喇叭，他到愛九路口的時候開始加速，沿著中間分隔島就開始撞了。」
轎車連環撞就發生在水果行外，當時民眾開車要來買菜，突然被大力追撞，導致車尾車殼扭曲變形，車窗玻璃也嚴重碎裂。
其中到蔬果行買菜的55歲婦人當場被撞飛，送醫後宣告不治。另外一名林姓男子將車輛停在水果行外頭，也被撞受傷送醫治療，但駕駛闖禍竟還想逃。
蔬果行員工：「我們發現那個毒駕的還在車上，準備好像要打檔要開走，有人跟警察說那個人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」
警方封鎖現場調查，在肇事的休旅車內發現2顆疑似依托咪酯，也就是俗稱的「喪屍煙彈」。第二分局副分局長李惠煌：「全案依毒品危害防制條例及公共危險，移請基隆地檢署偵辦。」
而楊姓駕駛當下疑似因毒癮發作，無法做筆錄被送往醫院。毒駕悲劇讓一個家庭心碎，更再次挑戰社會大眾的容忍底線。
東森新聞關心您
吸食毒品，有害身心健康。
更多東森新聞報導
10月女嬰陪母上班吸毒煙亡 毛髮驗出多種毒品
虐柯基男認了「一時失當」 發聲明道歉：未來不再發生
快訊／三芝民宅竄火！濃煙火舌狂竄 住戶及時逃生
其他人也在看
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 11
汽車族注意！上路時「做錯１事」３萬６繳國庫，高公局點名６大危險情境
隨著汽車科技日新月異，輔助駕駛系統已成為許多新車的標準配備，然而這項看似便利的技術，卻可能因駕駛認知不足或過度依賴而增加交通風險。高速公路局針對輔助駕駛系統使用提出警示，強調駕駛時若雙手離開方向盤，最食尚玩家 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
日系大軍吹起反攻號角？大改款 Toyota RAV4 明年 1/13 確認發表上市！
在歷經了電動車浪潮的洗禮、以及國產休旅對手配備戰的夾殺之後，Toyota 總代理和泰汽車於今日釋出震撼彈，確認全新第六代大改款 Toyota RAV4 將於明年（2026年）1 月 13 日，選定在高雄展覽館舉辦盛大的上市發表會。這不僅代表著這款連續多年蟬聯台灣進口休旅銷售冠軍的「神車」即將回歸戰場，更宣示了日系品牌在面對電車與歐系對手夾擊下，準備吹起最強力的反攻號角。GOCHOICE購車趣 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
退休要往後延了！2026年老年年金給付請領年齡提高1歲 65歲才能領
隨著高齡化社會來臨，何時退休、退休金怎麼領，成為每位勞工最關心的話題。其中，相當重要的勞保老年年金，預計從2026年開始將延後至65歲才能請領，提醒民眾應謹慎規劃未來財務狀況。 2026年勞保老健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 2
Toyota 全新商標現身台灣！90 年代經典中置跑車有望進軍國內
日前 Toyota 在日本註冊「GR MR2」商標，引起全球車迷轟動，意味著曾經咤吒 90 年代車壇的中置小跑車要重新復活，近日台灣智慧財產局網站上也出現「GR MR2」商標，屆時這款經典跑車也有望進軍國內市場。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
新年式 BMW 5 系列 / 5 系列 Touring 299 萬起全新上市！
BMW總代理汎德發表全新年式BMW 5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車，建議售價299萬元起。2GameSome ・ 3 小時前 ・ 發起對話
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 3 天前 ・ 4
竹科第三期工程鷹架突倒塌 3工人高處摔落受傷｜#鏡新聞
新竹科學園區，今天(12/15)11點多發生公安意外，三名工人在第三期工程進行時，鷹架突然倒塌，導致三人摔下來，救護人員進到鷹架作業區救人，這個工程原定明年初就要完工，不過因為這起意外必須暫時停工。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「台鐵小火車」街頭趴趴走！ 電動車改裝.違法恐罰3.6萬
台中市 / 綜合報導 台中街頭最近出現一輛超吸睛的「台鐵小火車」，藍銀色車身，車燈還會發亮，常在台中火車站、南區一帶趴趴走，可愛外型讓不少民眾忍不住多看幾眼。不過，這輛小火車其實是醫療用電動代步車改裝，警方提醒，駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨最高3萬6千元罰鍰，還要移置保管。火車站廣場上，停著一輛台鐵小火車，藍銀色相間的車身，車燈還會發亮，完美複製台鐵車廂，下一秒整輛車動起來，邊閃燈邊往前開，其實這是一輛電動代步車，最近常常出沒在台中街頭。除了台中火車站，還有南區高工路都有他的蹤影，民眾說：「很可愛，就這樣默默的，一路開開開。」外型實在太可愛，引起民眾關注，他的車主疑似因為很想當司機員，因此改裝車輛。不過，這輛車周邊視線都被車殼遮住，民眾也擔心會有安全疑慮，民眾說：「可能不太妥，如果造成什麼事故的話，要怎麼追責。」雖然可愛，但它改裝上路，還疑似沒有領牌，讓民眾覺得有點危險。中市警三分局健康所副所長陳奕宣說：「駕駛拼裝車輛，未經核准行駛於道路上，將會處以新台幣3600元至3萬6000元以下罰鍰。」雖然沒有民眾報案，不過駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨3萬6千元罰鍰，還要移置保管。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 5
賣麵為生卻撞上橫禍！小販雙亡 揭「車當家」心酸日常
斗南發生三車連環車禍，一輛白色休旅車在彎道不明原因偏離車道，撞上一輛小貨車，造成小貨車上67歲駕駛黃姓男子及45歲乘客李姓女子不幸身亡。黃男離婚多年，子女都在國外；李女單身多年，已很久未與家人聯繫。兩人平時以販賣關廟麵、麵線等為生，生活相當節儉。「天剛亮就出事，實在令人惋惜！」顧客難過地說。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Honda公布經典車供料/修復計畫，Honda Heritage Works 2026/4上線營運
去年中Hond近日宣布將啟動經典車修復計畫，該計畫預計於2026年春季啟動，首款車型就是初代NSX，近日Honda則進一步公布Honda Heritage Works上線時間點及服務項目。Honda擁有許多膾炙人口的經典車款，當中又以NSX最具代表性，只不過初代NSX年代久遠車齡過高，對於車主來說尋料就是困難的部分，對此今年6月Honda就宣布將啟動經典車修復計畫，與合作廠商提供翻修、3D列印等持續供應零件，該計畫預計於2026年春季啟動，而首款服務車型當然就是初代NSX。 其實早在1993年Honda就有推出NSX更新計畫，如今經典車修復計畫則是取代NSX更新計畫。關於經典車修復計畫近日Honda公布計劃名為「Honda Heritage Works」，並預計2026年4月1日正式啟動。除此之外Honda也表示「Honda Heritage Works」將規劃「Honda Heritage Parts」與「Honda Restoration Service」兩大項目。其中「Honda Heritage Works」就是供應複刻已停產的經典原廠零件，「Honda RestorationCarture 車勢文化 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
純電Range Rover Evoque將於2027年登場，品牌入門車系迎接技術大變革
第三代Range Rover Evoque的開發方向已經確立，這款英國品牌旗下最小、最受歡迎的豪華跨界休旅，將在2027年底迎來全面電動化的新世代車型，作為JLR品牌大規模產品更新的最後一塊拼圖，全新Evoque不僅將以純電身分率先上市，也將成為Range Rover車系向未來電能世代邁進的重要象徵。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發起對話