吸了毒還敢開車上路！今天（9日）晚上在基隆，有名男子毒駕上路，突然失控連環撞上3台機車、2台小客車、1台環保局垃圾車以及1台自小貨車，造成3人受傷，警方移置肇事車輛時，發現依托咪酯菸彈，肇事駕駛毒品快篩還呈現陽性，當場被帶回偵辦。

雨天夜晚，一輛黑色小客車，突然失控，先是撞上一輛機車，隨後又撞上停在路邊的車輛，巨大的撞擊力道，讓白車當場噴飛好幾公尺，場面相當驚悚。

肇事小客車車頭全毀，遭撞的白車，後車箱破裂整個不見，更因為撞上清潔車，地面上滿是車殼碎片以及垃圾，一片狼藉，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。

又是毒駕! 男連環撞6汽機車3人傷 毒品快篩陽性遭送辦（圖／民視新聞）目擊民眾：「他（肇事駕駛）就恍惚啊，已經恍惚了，看起來像吸毒一樣啊，這裡倒一個（人），然後我們車的後斗夾一個（人），然後那個躺兩個（人），總共倒4個（人）。」

事情發生在9號晚上7點多，基隆市南榮路上，當時清潔車，收運垃圾，32歲的陳姓駕駛突然失控，衝撞3台機車、2台小客車、1台環保局垃圾車以及1台自小貨車，造成馬姓清潔隊員、倒垃圾的陳姓老翁還有陳姓騎士，擦挫傷送醫。

警方到場確認肇事駕駛沒有酒駕，但誇張的是，移置車輛時，竟然在車上，發現依托咪酯菸彈，肇事駕駛毒品快篩還呈現陽性，當場被帶回偵辦。

又是毒駕! 男連環撞6汽機車3人傷 毒品快篩陽性遭送辦（圖／民視新聞）基隆市南榮路派出所所長羅祐儒：「全案依毒品危害防制條例，及公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。」

自從毒品唾液快篩上路，只要呈現陽性反應，就處3萬元以上12萬元以下罰鍰，吊扣駕照1年到2年，而且當場就能實施人車分離，膽敢毒駕，就別想逃過。

