又是毒駕！載通緝犯拒檢飆入死巷 4人狼狽落網畫面曝

新北市林口分局警方昨天（10日）晚間發現一部乘坐4人的黑色轎車形跡可疑，上前盤查時，轎車卻拒檢逃逸，警方見狀隨即通報線上警力攔截圍捕，轎車在林口市區亂竄，最終跑到麗園二街3巷的死巷子中，最終4人被警方壓制在地，進一步盤查身分時，更發現其中1人是詐欺通緝犯，另外在車上搜出安非他命、「喪屍毒品」依托咪酯煙彈及煙油，隨即將4人帶回偵辦。

據了解，37歲陳姓男子昨天（10日）晚間9時許，駕車載著31歲趙姓友人、36歲劉姓男子以及35歲陳姓女子等人要到林口找朋友，途經林口區仁愛路停等紅綠燈時，正巧林口警方正巧巡邏經過停在陳男車旁，警員發現陳男刻意躲避警方目光，直覺不對勁，因此敲打車窗，要求陳男下車受檢。

陳男心虛之下，拒檢加足油門往泰山方向逃逸，途中更在忠孝路上擦撞一部轎車，導致乘客肩頸擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，而陳嫌最終因路況不熟，跑進麗園二街3巷的死巷子中，被優勢警力團團包圍，在警方喝令下，4人只好乖乖下車趴在地上束手就擒。

警方逐一盤查身分，發現副趙姓副駕駛是被桃園地檢署發布通緝的詐欺通緝犯，後續更在車上搜出7包安非他命、「喪屍毒品」依托咪酯煙彈4顆、煙油1瓶，當場將4人逮捕，詢後依毒品、詐欺通緝、公共危險（妨害公眾往來安全）等罪嫌移請偵辦。

另外，陳嫌經採集唾液快篩，呈安非他命及依托咪酯陽性反應，涉犯公共危險（毒駕），依規定當場製單並移置保管車輛，同時依《道路交通管理處罰條例》第35條開罰，將吃上新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰。

