又是毒駕！高雄苓雅「小客車自撞路邊」多車遭殃 警逮57歲男送辦

新北市 / 綜合報導 新北市金山區街頭昨(11)日晚間，一名44歲的翁姓男子，雙手持利器穿梭車陣咆哮，隨機攔車作勢攻擊。警方出動快打部隊，男子開車逃逸，還一度衝撞警車。警方攔截他的皮卡，並對空鳴槍，最後合力將人壓制，過程中五名員警受傷，所幸沒有大礙。男子拒絕毒品唾液快篩，不過警方在他車上搜到喪屍煙彈，由於他情緒過激，出現橫紋肌溶解症狀，被戒護送醫。目擊民眾：「追，開槍了開槍了，開槍開槍。」警方對空鳴槍，員警四面八方一擁而上。目擊民眾：「趕快錄影，他在錄了他在錄了，開槍開槍，現場遇到，錄影。」員警試圖把人拖下車，駕駛還想做困獸之鬥。目擊民眾：「還在倒車還在倒車還在倒車，我知道我後面有車，我沒辦法。」後方民眾看了心驚膽跳，員警這麼大陣仗，因為先前他已經有一連串恐怖行徑。目擊民眾：「他走過來，他砍重機了。」男子雙手持利器穿梭車陣中，咆哮揮舞還企圖開車門，經過駕駛嚇壞了油門踩了就跑，目擊民眾：「快快快，離他遠點離他遠點。」目擊民眾魏先生：「往陽金公路那邊的全家，有看到他拿刀要砍那個車子，就是好像就是在繞吧，就是繞，躲警察這樣，跑給警察追。」11日晚間7點多，44歲的翁姓男子開著皮卡，停在新北市金山區一間超商前，接著徒步攔車作勢攻擊，警方出動快打部隊，他開車往萬里方向逃逸，過程中數度迴轉倒車，還衝撞警車，最後在萬里被攔截，警方對空開槍並合力將他壓制。警方VS.翁姓男子：「另一隻手先上銬，不要把他放開啦，快一點啦，幹什麼啦，快一點啦。」男子精神恍惚不斷哀嚎，拒絕毒品唾液快篩，警方在他車上搜到毒品喪屍煙彈。新北市金山警分局副分局長楊昇叡說：「本案造成5名員警在壓制過程中，輕微受擦挫傷，幸未波及民眾與其他車輛。」翁姓男子情緒激動，加上用力過猛，出現橫紋肌溶解症狀被戒護送醫，後續將依妨害公務恐嚇公眾等罪送辦，所幸過程中沒有波及無辜民眾，員警也只有輕傷。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 1