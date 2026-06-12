又是毒駕？28歲男載4童拒檢高速逃逸 4月嬰慘遭拋飛車外

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美國阿肯色州一名4寶爸飆車逃逸，導致僅4個月的嬰兒遭拋飛車外。圖／翻攝自Arkansas State Police

美國阿肯色州發生一起驚險警匪追逐事件。28歲男子泰瑞斯（Tyrice Fletcher）無視車上還載有4名孩童，不但拒絕警方攔查，還一路高速逃逸，最終車輛失控翻覆，撞上電線桿後才停下。警方表示，其中一名僅4個月大的嬰兒甚至被拋出車外，所幸並無生命危險。事後，警方依4項危害兒少罪嫌將泰瑞斯移送法辦。

綜合外媒報導，阿肯色洲（Arkansas）警方表示，該起驚險事件發生在5月24日，坎登（Camden）一名28歲男子泰瑞斯未配合警方攔查，不顧車上4名兒童安全，竟加速逃逸，時速一度飆破160公里。

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相關行車記錄器畫面顯示，警方長時間追捕過程中，泰瑞斯車輛多次跨越車道、逆向行駛，最終在一處彎道失控衝出路面，穿越住家草坪後撞上電線桿並翻覆，車輛最後停在接近高壓電線的位置。

多名警員立刻下車戒備，拿著槍靠近翻覆的車輛，並於現場抱起一名遭拋飛車外、僅4個月大的嬰兒。車內另3名均未滿6歲的孩童，也全數由警方救出。

畫面中可見，警員一邊安撫孩童、一邊確認傷勢，並詢問車內孩子是否安好，孩子一邊回答「是的」，其中一名孩子頻頻詢問「兄弟姐妹是否安好」，警方則安慰一切都沒事了，場面令人鼻酸。另一段畫面可見，一名警官抱著嬰兒，一邊安撫著孩子，一邊填寫著文件。

警方痛批，駕駛身為父親，明知車內有幼童仍選擇危險逃逸，這樣的魯莽行為讓人「難以理解」。

報導指出，泰瑞斯事後已被逮捕，並被依多項罪名起訴，包括重罪逃逸、持有改造槍枝、非法持槍、4項兒童危害罪、危險駕駛、持有毒品與吸毒用具、無照駕駛、未繫安全帶及未使用兒童安全座椅等多項指控。

值得一提的是，警方後續在執法車輛內的影像中也拍到，泰瑞斯被要求說明嬰兒情況時語焉不詳，疑似無法回答嬰兒的姓名，行為相當怪異。目前案件仍在進一步調查中，是否認罪或是否委任律師對外說明，尚未有進一步消息。

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