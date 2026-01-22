又是毒駕！29歲男開賓士連撞2車辯恍神…警一驗「毒品陽性反應」栽了

記者莊淇鈞、吳泊萱／新北報導

新北市板橋發生毒駕車禍，29歲男吸毒後開賓士追撞停等紅燈車輛。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區發生離譜毒駕車禍，今日（22日）上午10時許，一名29歲廖姓男子駕駛賓士行經文化路時，因精神恍惚追撞前方2輛停等紅燈的轎車，釀3車追撞車禍，造成1人受傷送醫。警方到場進行酒測及毒品快篩，3人酒測值均為零，但廖男毒品快篩呈陽性反應，當場被依違反公共危險罪移送偵辦，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

路口監視器拍下，車陣停在文化路上停等紅燈，後方一輛白色賓士突然從外側車道一路偏移，隨後猛撞內側車道一輛黑色賓士，猛烈撞擊力道導致黑色賓士又推撞前車，現場一片狼藉。其中一名駕駛黃女（66歲）因碰撞出現暈眩症狀，幸好經送醫治療無大礙；黑色賓士駕駛王男（61歲）及白色賓士駕駛廖男（29歲）無明顯傷勢，未就醫，3名駕駛酒測值均為零。

29歲男毒駕肇事，辯稱是睡眠不足恍神釀禍，被警方依公共危險罪移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

警方表示，肇事的白色賓士駕駛廖男（29歲）自稱睡眠不足，一時恍神追撞前車，但警方發現廖男有毒品前科，現場實施毒品快篩呈陽性反應，依規定進行採尿鑑定，訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項及第9項掣單舉發，處12萬元罰鍰，吊扣汽車牌照2年。



