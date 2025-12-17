又是毒駕！58歲男「精神恍惚」深夜一路駕車逆向 辯：全忘記了

記者林盈君／新北報導

今（17日）凌晨，58歲劉姓男子駕駛自小客車，一路向永和區環河西路二段、保生路口逆向行駛，往環河西路三段、立業路口開去，嚇得目擊民眾傻眼，急忙報警處理。警方獲報後到場，將劉男的車子攔停，車內傳出刺鼻的毒品味，劉男的唾液快篩呈現陽性反應，車內並搜出大麻、K他命、毒咖啡包等毒品，訊後依法移送偵辦。

58歲劉男駕駛自小客車毒駕一路逆向。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉男於今天凌晨1時許，駕駛汽車從永和區環河西路二段、保生路口逆向行駛，一路開往環河西路三段、立業路口，最後被警方攔停。劉男一見到員警，神情恍惚且語無倫次，員警發覺不對勁，對劉男實施唾液快篩，呈現陽性反應，並在車內搜出大麻、毒咖啡包、K他命等毒品。

劉男向警方供稱，當時駕車準備返回北市士林區住處，但過程已記不清楚，辯稱全忘記了，也否認持有毒品，警詢後，依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。另外，劉男毒駕部分，將依《道路交通管理處罰條例》開罰3萬元至12萬元，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年，另採集尿液送驗。

