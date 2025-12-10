又是波音737…才起飛就緊急轉降 原因曝光

瑞安航空FR1667班機因廁所無法使用，緊急轉降。示意圖／波音官網

瑞安航空FR1667航班原計劃於西班牙加那利群島當地時間8日，自富埃特文圖拉島飛往英國布里斯托爾，原預計於當天下午5點左右抵達，未料3個半小時航班中，僅起飛1個半小時就緊急折返轉降，原因竟是機上廁所無法使用。

根據《太陽報》報導，西班牙空中交通管制員8日在社群指出，「一架從富埃特文圖拉飛往布里斯託的飛機上的機組人員要求返回蘭薩羅特島，因為一些廁所出現了問題」，而該航班為瑞安航空FR1667，僅起飛1個半小時就緊急轉降。

報導指出，該架波音737的飛行路線原預計飛越大西洋，途經加那利群島以北，隨即突然折返；然而過去也發生過廁所故障，或是廁所使用受限情況，今年8月，維珍澳洲航空自峇里島飛往布里斯本的6小時航班上，因機上3個廁所全部發生故障，乘客僅能以瓶子解決內急。

瑞安航空FR1667航班才剛起飛就緊急轉降。圖／翻攝自FlightAware

這架波音737MAX8最初飛機起飛時，就已經有1個廁所無法使用，剩下2兩個廁所在飛行途中也發生了故障，當時傳出一名老婦人因此尿濕褲子，其他乘客也受氣味和滲到地板上的尿液所擾。

該起事件傳開，維珍航空道歉之外，也稱讚了機組人員處理了「棘手的情況」；而針對此次瑞安航空FR1667航班轉降情況，瑞安航空尚未向外說明補償及後續處置方式。



