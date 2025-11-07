又是無人機害的！瑞典、比利時機場被迫停擺

無人機侵襲德國和比利時機場（圖／達志影像歐新社）

無人機再度癱瘓歐洲機場。瑞典第二大機場，哥德堡-蘭德維特，以及比利時的布魯塞爾機場，同一天被迫停擺。兩國主要門戶，航班取消、飛機轉降，旅客行程大亂。這已經是數不清的無人機導致機場暫時關閉，有些歐洲官員認為，這是俄羅斯針對北約國家的混合戰，用最低成本但是高度攻擊的方式，找出民防和軍防的弱點，不過莫斯科否認此舉是他們做的，這讓北約國家很難強硬的回應。但無人機騷擾已經太多次，北約國家也已經開始備戰。

又是無人機！瑞典和比利時機場，大量班機取消和延誤，讓旅客困在航廈，也讓政府頭好大。

瑞典和比利時近日發現無人機，一度癱瘓。瑞典第二大機場和比利時的布魯塞爾機場，分別就有 10 幾班航機需要繞道或取消，而布魯塞爾機場甚至有將近 500 位乘客因此在機場過夜。

比利時國防部長佛蘭肯生氣道：「我們應該就這樣任由敵對無人機飛越我們領土和軍事區嗎？不行。」

一個小小的飛行物體，就足以癱瘓一個國家的主要門戶。（01）瑞典的哥德堡-蘭德維特機場，接獲多名目擊者通報，有無人機出現在空中。

無獨有偶，航班追蹤網站也顯示，比利時的布魯塞爾機場，也有許多架航班因此被迫改道去鄰近的機場。

瑞典中校 Tobias Christensson 指出：「空中威脅一直存在。最近媒體大量報導無人機活動，但我認為這種威脅已經存在好幾年了。」

無人機對民航機是致命威脅，因為在起降的關鍵時刻，任何物體都可能被吸入引擎或撞擊機身，造成災難性事故。因此，無人機這幾個月頻繁干擾歐洲國家，才會導致歐洲許多國家飛航延誤或中斷。

部分歐洲官員懷疑，這是俄羅斯發動針對北約國家（NATO）的「混合戰」，但俄羅斯當局否認。

而比利時國防部長佛蘭肯則堅定表示：「如果可能，我們就將其（無人機）擊落並嘗試干擾。但這必須以安全方式去處理，我們堅持這一立場。」

這些騷擾事件，已經從西歐的北約核心——比利時，一路蔓延到白俄羅斯的邊境，立陶宛。

鄰近白俄羅斯，立陶宛規模最大的維爾紐斯機場，過去一個月多達六次被迫關閉，甚至發現來自白俄羅斯的走私氣球，入侵領空。

「我完全理解，這將給我們的公民和企業帶來不少困難與不便。但我們今天不能對針對立陶宛的混合攻擊無動於衷。」立陶宛總理魯吉尼涅說

立陶宛當機立斷，也決定關閉立陶宛和俄羅斯的邊境，目前預計到 11 月底，甚至不排除延長的可能。立陶宛總理甚至也定調氣球的攻擊為「混合威脅」。

立陶宛總理 魯吉尼涅：「從目前每天在立陶宛境內執行的行動開始。這包括我們在歐洲的外交工作，以及與美國盟友的合作。我們將採取的其中一項更嚴厲措施，就是關閉邊境。」

歐洲的天空一再拉警報，但妨不勝防，北約新成員瑞典，決定進駐緊鄰俄羅斯和白俄羅斯的拉脫維亞，在拉脫維亞邊境部署一套新的自主攔截系統。

這套系統會自動追蹤無人機，然後撞上去，或是在旁邊引爆，摧毀目標。

拉脫維亞國防科技公司創辦人 Kipurs 表示： 「它的關鍵特點是全自動化，且成本遠低於其攔截的目標。因此從單位經濟效益來看，比起發射精準導引飛彈去對付無人系統和無人機，這種方式更具成本效益。」

機場一再癱瘓，北約成員國都指向白俄羅斯的威脅，要在邊界築起保護的牆。對於不斷滯留機場的旅客，只想知道，下一次抬頭仰望時，那片天空是否還能讓他們平安回家。

