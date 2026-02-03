又是燃油開關？機師飛完反映有問題 印航停飛一架波音787客機

印度航空的一架波音787型夢幻客機。美聯社資料照片



印度航空（Air India）2日宣布停飛一架波音787-8型夢幻客機，原因是一名機師通報飛機燃油控制開關可能存在缺陷。

英國廣播公司（BBC）報導，印航發布聲明表示，已向印度民航主管機關通報此問題，並正以「優先處理」的方式對機師提出的疑慮進行飛機檢查。

波音（Boeing）發言人回覆電子郵件表示：「我們正與印度航空保持聯繫，並支持他們對此事的審查。」

印航一架波音787-8型客機去年6月12日發生空難，自西北部阿默達巴德起飛後不到1分鐘，於機場附近住宅區墜毀，撞上一所醫學院宿舍。這起空難造成機上及地面共260人罹難，機上242名乘客與機組員中僅1人生還。

印航並未說明機師通報的燃油開關問題為何，也未提供該航班的詳細資訊。

路透社與《印度時報》報導，這個問題是在該架飛機從英國倫敦起飛，並降落在印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）後才發現。

去年印航空難後，印度航空事故調查局（AAIB）即展開調查，最終報告預計將在幾個月內發布。去年7月的一份初步報告指出，飛機起飛後不久，引擎因燃油開關從「運轉」（run）位置移動到「切斷」（cut off）位置而關閉，但尚未確定這個重大問題是如何發生的。

美國民航主管機關曾表示，波音飛機的燃油控制開關是安全的。

去年印航空難後，印度民航主管機關也下令，對在該國運行的波音787和波音737客機的駕駛艙燃油開關進行調查。

印航當時曾表示，其檢查並未發現開關鎖定機制有任何問題，並於2日的聲明中重申此點。聲明中表示：「印度航空在接到民航總局（DGCA）的指令後，已檢查了機隊中所有波音787客機的燃油控制開關，並未發現任何問題。」

