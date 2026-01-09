又是牠！文山區黃犬衝出門咬人 飼主竟是「未繫繩」罰鍰累犯

有民眾遛狗路過北市文山區萬寧街某社區，該社區住戶飼養的黃犬突衝出家門，攻擊遛狗民眾的黑犬。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

有民眾8日晚間7時在北市文山區萬寧街遛狗路過某社區，該社區住戶飼養的黃犬突衝出家門，攻擊遛狗民眾的黑犬，住戶及民眾因制止犬隻攻擊、拉開2犬雙雙受傷，受傷民眾及黑狗已分別送醫治療。北市動保處表示，住戶已違反《動物保護法》，將約談住戶釐清案情並予處分，並已致電受傷民眾關心傷勢。

動保處表示，獲報後即派員至現場查察，當時在場目擊者指出，黃犬為帶頭咬人的犬隻，為保存事證已於9日派員調閱監視器，另將約談黃犬飼主了解案情、追究責任；據查黃犬飼主去年6月即因未繫牽繩於社區中庭遛狗遭檢舉，飼主雖辯稱飼養4隻犬，住家空間有限才帶狗於中庭活動，然經查證未採取適當防護措施行為屬實，即依違反「台北市動物保護自治條例」處罰鍰4000元。

一旁路過的犬隻看到黃犬和黑犬互咬也受到驚嚇，不敢走過去。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

動保處指出，今黃犬又衝出家門咬傷路人犬隻，並造成人員受傷，動保處將依違反《動保法》裁處，並將犬隻列入攻擊性犬隻，呼籲民眾飼養犬隻應做好防護，避免犬隻無人伴同跑出住家，有具攻擊性犬隻的飼主，犬隻外出時應由「成年人」伴同，並替犬隻繫上「1.5公尺內的鍊繩」，及應配戴不影響散熱的透氣口罩。

動保處補充，依《動保法》規定 ，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產，另攻擊性寵物應依照農業部公告，出入公共場所應由成年人以長度不超過1.5公尺牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。

