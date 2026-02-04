又是瘦瘦針！她竟出現「胃癱瘓」症狀，醫示警6招救命





54歲婦人的「胃鏡」畫面，令醫生也感到吃驚！尤其她明明空腹整整12個小時，但裡面竟充滿食物，醫生特別為此分享就診案例，提醒這又是因為打「瘦瘦針」惹的禍！



打瘦瘦針出現「胃癱瘓」

不少醫生都示警，瘦瘦針雖然對於速效減重有幫助，但仍有許多副作用，包括影響胃排空和腸道菌，現在也有越來越多就診案例證實這樣的狀況。

醫師許秉毅透過粉專，分享一名54歲婦人，因上腹嚴重脹氣就診，檢查後發現她即使空腹12個小時，胃和十二指腸還是充滿著食物，而兇手就是因為施打瘦瘦針，導致她出現「胃癱瘓」症狀。

廣告 廣告

許秉毅醫師表示，患者坦承就診兩個多月前，施打三次「瘦瘦針」，約於打第二針之後，腹部出現明顯的脹氣狀況，雖然停止施打三週，仍然感到腹脹不適。

瘦瘦針6招安全守則

許秉毅醫師提醒打瘦瘦針或吃瘦瘦糖（如索馬魯肽、利拉魯肽、度拉魯肽、替拉魯肽）相關好處以及「施打瘦瘦針4大注意事項」：



瘦瘦針好處：

改善體重和減少腹內脂肪。

控制血壓、降低心血管疾病的發生。

許秉毅醫師示警「胃癱是打瘦瘦針的併發症之一」，但嚴重胃癱發生率很低（約1/1000），雖然瘦瘦針的藥理作用能減緩胃空，達到減少飢餓感的目的，但劑量過多就可能會對身體帶來不適的風險。提醒有施打瘦瘦針的民眾相關救命醫學知識：

瘦瘦針６招安全守則：

諮詢專家：須找專業醫師開，勿自行購買或調整用藥。 劑量速度：不要一下子增加過快（這是預防胃癱瘓的關鍵）。 留意身體警訊：出現劇烈上腹脹或痛，可能是產生「胃癱」、「胰臟炎」或「膽囊炎」，需要先停止施打，並加速找醫師診斷及治療。 預防肌少症：應增加蛋白質營養並適度運動，以防肌少症發生。 手術前務必告知麻醉醫師：有施打瘦瘦針。 術前「停打瘦瘦針1週以上」：避免麻醉手術時食物滯留胃內，導致手術中因嘔吐引起吸入性肺炎的風

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

打瘦瘦針肌肉沒掉！卡神楊蕙如「63→46kg」衝破撞牆期：5招健康享瘦

進化版瘦瘦針「6大趨勢」不打針瘦更多？減重治病還能抗衰老？