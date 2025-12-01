又是空巴！A320機身金屬外板爆「瑕疵品」 50架新機受影響

即時中心／林耿郁報導

空中巴士（Airbus）週一證實，A320系列客機再度出現品質問題。部分機身金屬外板（metal panels）被發現瑕疵，導致數十架新機必須重新裝設合格外板；這是空巴在大規模召回飛機檢修後，短時間內遭遇的第二項重大危機。

禍不單行！路透社獨家報導，空巴本次飛機瑕疵，來自某家未具名的供應商，幸好問題根源已經「找到並控制」，後續所有新生產的外板均符合標準。目前並無任何瑕疵金屬板被安裝，因此正在天上飛的班機安全無虞。

受消息影響，空巴股價盤中一度重挫11%，最終跌幅收斂，以跌幅5.9%作收。與此同時，多家航空公司股價也遭拖累，包括德國漢莎航空、英國易捷航空都成為「受害者」。

消息人士透露，本次空巴瑕疵事故，約50架新飛機受影響，但實際影響程度仍待評估。

空巴上（11）月僅交付72架客機，低於市場預期，使其全年820架交貨目標難以達成。

若要達成原定目標，空巴必須在12月一口氣交貨超過160架飛機；航空產業分析師認為，這純屬「天文數字」，難以達成。

