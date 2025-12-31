又是蠟梅飄香時／付令

付令

“蠟梅花香啰”——年輕小夥的陣陣叫賣聲中，蠟梅那熟悉的香氣穿過密密的寒風牆透了過來，讓人心裏一暖。每到這個時候，凜冽裏就似乎多了一絲溫暖。

街上，穿梭的人群裏不時見到手裏握著那束雅致。那是一種獨特的幽香，根本不用特意去尋找，它自己就飄過來了，清淡而溫馨，與這清冷的季節配合得特別好。那些進城賣花的人，自行車的籃裏和座上綁著一把把花枝，花瓣上還凝著薄薄的白霜。蠟梅又上市了，它總是這麼準時。

不少人喜歡這冬日裏的一束蠟梅，欣賞那“淩寒獨自開”的品節。但很少有人會注意到，這讓人眼前一亮的枝條，其實在春夏之交也悄悄結過果子。我曾觀察過社區的蠟梅樹，等花差不多都謝了的時候，葉子就會長得更密些，紡錘形的小綠果就會在其間偷偷冒出，藏於葉子間，很少有人知道這是蠟梅。是啊，誰有閒工夫停下來打量這些不起眼的小疙瘩呢？這些無聲無息、慢慢長大的果子，也就成了時光裏一個可有可無的小點綴罷了。

北風漸起的時候，蠟梅樹枝頭的葉子慢慢變黃，又一片片掉落，最後只剩光禿禿的枝條。可細看那些樹枝，已悄然冒出來好些星星點點的半球形小米粒。又過了些日子，枝條上的小米粒鼓脹起來，變成了毛茸茸的小球，外面還裹著一層薄薄的褐色萼片。於是，在某一天，這些花骨朵兒就跟約好了似的，“噗”一下全綻開了。花瓣是蠟黃色的，橢圓而半透明，中間紫褐色的花藥圍著紫色的花柱。在這冬日霧濛濛的天空下，蠟梅樹像掛滿了一盞盞的小燈。詩人黃庭堅稱贊蠟梅“奪盡人工更有香”，楊萬裏也驚歎“天向梅梢別出奇”。

一到冬天，蠟梅又成了大家心裏的香餑餑。老人也買，姑娘也買，小夥子也買。早些年沒有商業化種植時，那些深愛蠟梅的人，走到別人院子或地頭的蠟梅樹下嗅嗅，好心的主人家往往會送上一支——贈人蠟梅，手留餘香。花攤前總有人停下來，挑挑揀揀的，手指頭碰著冰涼的花枝子，湊近了聞一聞那還沒開的花苞，臉上就忍不住露出舒坦的笑。挑一兩支看著壯實點的帶回去，用舊報紙那麼一裹，回家找個玻璃瓶插上，水不用多，淺淺一層就行。用不了半天工夫，整個屋子就都讓那股子香味給浸透了。這香味，淡雅而厚實，能在心間纏繞許久。我還記得，當我年幼時，祖父母家鄰居姐姐握著一束蠟梅飄似的轉回家裏。那便成了我眼裏學習好、生活優雅的象徵。早上，熹微的晨光灑進走廊，混著花香，她健步流星上學去；夜晚，坐在書桌臺燈前書寫文字，若隱若現的香氣繞在身邊，書本上的宋體字也都跟著鮮活起來。

原來，365天它都不聲不響地長著，青澀的小果子也掉落，其實都在悄悄為冬天的綻放攢勁兒呢。有好長一陣子，我們悶頭忙活自己的事，日子過得平平淡淡，好像沒什麼波瀾。所以冬天去賞梅聞香吧。蠟梅開了，臘月也就近了，於是，蠟梅也被我們叫做臘梅。那股熟悉的香氣飄過來，真讓人心裏一暖。那抹嫩黃，那股暗香，不只是給冬天添了點顏色，更是實實在在地暖和了平平常常的日子。