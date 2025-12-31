又是行動電源自燃! 桃機一航驚傳旅客背包"冒煙起火"

社會中心／周秉瑜 陳妍霖 莊柏驊 桃園報導

桃園機場第一航廈，在30號深夜，驚傳出有旅客包包冒出火花，整個包包不斷冒煙，嚇壞現場旅客，警消通報後，緊急將包包內東西夾出，再泡水降溫，一查發現，原來是行動電源鋰電池自燃，造成這名旅客手部輕微灼傷。

放在地上的黑色側背包，從裡面不斷竄出濃煙，就在桃園機場第一航廈大廳！





「天那！」目擊旅客一陣驚呼，旁邊的旅客嚇到不知所措，事發在30號深夜10點多，這名身穿黑色外套的男子，到第一航廈報到，準備搭機前，沒想到隨身包包突然冒出火花。





航警拿出長夾，小心翼翼，將包包內的東西一個個夾出，緊接著，換消防人員上場。

「那是鋰電池！」只見消防員，全副武裝，但包包還是不斷冒煙，有夠驚險，最後將包包整個放進水桶裡降溫，才結束這場驚魂記。





航警局保安大隊第一隊第一分隊長黃昱維表示，「許姓出境旅客隨身的側背包內的鋰電池因不明原因自燃，見狀立即封鎖現場保護民眾及機場安全，同步通知消防隊員到現場，將鋰電池取出置於水桶，並未繼續燃燒，現場獲得控制，本案許姓民眾左手輕微燙傷，經至聯新醫院就診後，並無大礙自行離去」。





儘管機場營運沒有受到影響，但行動電源爆炸事件頻傳，也讓旅客心驚驚。

有旅客直呼「蠻危險的」，還有旅客說，「不要隨便亂買，因為這種東西越便宜，越危險」；但也有人認為，「燒起來聽說也有認證啊，其實我覺得那個就是看命了」。



美國北卡羅萊納州K-12學校創辦人、也是化學專家華順發表示，「萬一真的有行動電源燒起來的時候，請趕快用大量的水去滅火，大量的水讓它去稀釋這些可能性的化學物質，接著，撲滅完之後的行動電源，請不要用手去摸，因為裡面可能有殘留的''化骨水''，它會滲透皮膚，直接進到骨頭去，有可能輕微，就造成最後要截肢」。

化學專家提醒，務必檢視自己的行動電源及電池是否符合標準，避免意外上身。





