又是行動電源！旅客搭台鐵起火 區間車煙霧瀰漫延誤22分鐘

台鐵2122次區間車旅客行動電源自燃，造成車廂內煙霧瀰漫，乘客緊急疏散。翻攝Threads@tw.tra.train.flight.pig



行動電源起火、冒煙意外時有所聞，今天（11/26）清晨台鐵2122次區間車抵達台中栗林站時，一名學生攜帶的行動電源自燃冒煙，車廂內煙霧瀰漫，台鐵緊急疏散旅客，列車延誤22分鐘，由於座椅出現燒灼痕跡，台鐵將向旅客求償。

事發在今天清晨6時52分，台鐵2122次彰化前往后里的區間車，抵達栗林站時，一名學生背包內的行動電源自燃，根據旅客拍下的畫面，車廂內瀰漫濃煙，學生的背包也被燒得部分焦黑，就連座椅也被波及。

廣告 廣告

台鐵公司內部通報，因第4節車廂內一名學生攜帶行動電源冒煙，經撲滅後，在上午7時晚7分開車，鐵路警察於豐原站上車蒐證，蒐證完畢後於7時19分發車，延誤22分鐘。

針對行動電源起火事件，台鐵表示，由於椅子有燒灼痕跡，將向旅客求償。

更多太報報導

台灣也有《蒙娜麗莎》 黃崇仁砸160萬美金買下「最年輕版」

台鐵基隆站大誤點…上班族、考生哀號 竟是毒蟲駕車闖平交道！棄車逃遭逮

紅到海外！林亮君挺日本海產 日網友留言歪樓「卡哇伊」