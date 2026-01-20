又是西班牙！巴塞隆納附近火車脫軌 至少1死14傷

西班牙巴塞隆納附近一列火車脫軌，造成一名司機死亡，多人受傷。

一列通勤列車在巴塞隆納附近脫軌相撞，造成一名列車司機死亡，至少14人受傷，緊急救援部門正在評估乘客受傷的嚴重程度。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC引述當地官員說法報導，西班牙週二晚上，羅達利斯列車在赫利達和聖薩杜爾尼之間的鐵軌上，撞上了一段倒塌的擋土牆。事件發生時，西班牙東北部正遭受暴風雨襲擊。

BBC報導，由於惡劣天氣，西班牙東部和西北部許多沿海地區都處於高度戒備狀態。西班牙庇里牛斯山脈也出現暴風雪，梅諾卡島沿海地區則遭遇風暴，掀起幾公尺高的巨浪。當地消防部門稍早表示，派出35個救援隊前往當地，救出了一名被困在火車內的乘客。工作人員進行徹底搜查，以排除其他受害者的可能性。緊急救援部門表示，已經將部分傷者送往附近醫院。

加泰隆尼亞發生的這起事故，距離兩列高速列車在安達魯西亞的阿達穆斯相撞才兩天，那是十多年來、西班牙最嚴重的鐵路事故之一，至少 42 人死亡，原因是開往馬德里的列車車廂脫軌並且越過軌道，與迎面駛來的高速列車相撞。