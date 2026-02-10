又是詐領助理費？ 高金素梅遭搜索原因曝

檢調帶隊搜索高金素梅辦公室。鏡新聞

無黨籍7連霸立委高金素梅今（10日）上午遭到檢調搜索，台北地檢署證實此事，據了解，檢調掌握，高金素梅疑似利用人頭帳戶詐領助理費，涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌，為此今日清晨6點前往高金素梅位於陽明山住處及辦公室搜索，高金目前已被帶回國安站訊問。

至於外傳高金素梅的競選資金有來自中國資金，恐有國安疑慮部分，北檢表示目前沒有《反滲透法》案由。

羅智強在臉書發文指出，「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」表示「萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果」，最後向高素梅打氣：「素梅姐加油，我們都是你的後盾！」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

立委高金素梅驚傳遭搜索 羅智強：民主寒冬來臨！北檢回應了

新店山區驚見「垃圾山」！4清潔公司亂倒200噸廢棄物 北檢聲押3人獲准

慶生變噩夢！醉女倒沙發遭指侵 旁人竟錄影PO網衝流量

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的