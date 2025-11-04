又是賣貨便假連結！買88元提拉米蘇遭詐騙 馬來西亞女大生：貪吃惹禍

假連結買88元提拉米蘇遭騙，女大生出面受訪。(圖／TVBS)

詐騙案件層出不窮，一名剛來台灣2個月的馬來西亞籍女大生，為了88元的提拉米蘇蛋糕促銷而落入詐騙陷阱。謝同學透過網路看到台北知名提拉米蘇店家的促銷訊息，於是與對方聯繫，卻收到可疑的賣貨便連結。匯款後，詐騙集團以「未實名認證」為由聲稱訂單被鎖定，甚至謊稱自己的帳號也被凍結。儘管金額不大，謝同學仍前往派出所備案，將這次經驗視為教訓。

謝同學表示，她看到網路上有台北知名提拉米蘇店家正在做促銷，標價88元一顆，當時只是單純想吃個蛋糕。在與對方聯繫後，她收到了賣貨便連結，對方要求她上傳轉帳憑證。匯款完成並上傳證明後，對方立即告知因為沒有實名認證，導致訂單被鎖定，接著詐團又回覆說自己的帳號被凍結。事件發展到後來，詐騙集團甚至發了一張照片給謝同學，聲稱已經去報警。面對這種情況，謝同學哭笑不得，但仍為了這88元的詐騙蛋糕前往派出所備案。對於能否拿回這筆錢，她已經抱持平常心看待。

謝同學回想當時的情況，詐騙集團告知帳戶被凍結時，她曾想過是否因為自己是馬來西亞人，作為外國人沒有做過實名認證而導致問題發生。她表示當下就覺得有點奇怪了。值得注意的是，謝同學使用的超商賣貨便平台實際上只有貨到付款的選項，不能在平台上線上刷卡或匯款。除非買賣雙方基於信任，因特殊原因自行達成協議私下匯款，否則消費者千萬別受騙。經查詢相關蛋糕店家，類似案例已層出不窮。店家強調絕對不會在網路上隨便販售商品，並呼籲大家務必到店面或透過官網購買最為安心。

