又是輔助駕駛！國1休旅車撞施工緩撞車 車頭全毀慘狀曝光

【記者記者鮮明／苗栗報導】1輛休旅車今（31日）上午行經國道1號北向苗栗公館路段，駕駛因使用輔助駕駛系統，疑因精神不濟未注意車前狀況，撞擊停在外側路肩的施工緩撞車，造成休旅車車頭全毀，所幸未造成傷亡。

警方調查，這起事故發生在今天上午9時17分，27歲林姓男子駕駛休旅車行經國道1號北向130.3公里處（苗栗縣公館路段），撞擊外側路肩蔡男駕駛的施工緩撞車。休旅車車頭全毀無人受傷，緩撞車尾的防撞桿也被撞毀變形，所幸無人受傷。

2名駕駛人酒測值均為0，林男自述有使用輔助駕駛系統，疑精神不濟肇事，詳細事故原因有待釐清。國道公路警察局第二大隊呼籲，使用輔助駕駛系統並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

休旅車駕駛使用輔助駕駛系統，疑精神不濟肇事。民眾提供

