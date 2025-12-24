又是這款藥！永信抗生素混碎玻璃 緊急回收 2.7 萬瓶

食藥署近日接獲醫院通報，永信藥品的「達比黴素注射劑」有混入玻璃碎片情形，因此要求業者啟動回收，預計2.7萬瓶。（圖取自藥品仿單查詢平台）

抗生素藥品驚見異物！食藥署近日接獲醫院通報，永信藥品的「達比黴素注射劑」有混入玻璃碎片情形，因此要求業者啟動回收，預計2.7萬瓶。該藥品4年前也曾因為混入玻璃碎片而回收，食藥署表示，待收到廠商評估報告後，將連同前次事件一同檢視，必要時會加強監督，如有違反GMP將開罰。

食藥署22日發布藥品回收資訊，永信達比黴素注射劑（衛署藥製字第045704號）批號TYI4 T012藥品有異物混入藥品內情形，故啟動回收。食藥署已要求廠商應於115年1月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署於12月9日接獲醫療機構通報，永信達比黴素注射劑疑似有異物（玻璃碎片）混入情形，並請永信藥品工業股份有限公司評估是否需啟動回收作業；該公司於12月12日回復，確認案內批號藥品確有異物混入情形，並依規定主動啟動回收作業。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，本次回收涉及1批號，預計回收2萬7680瓶，已要求業者於明年1月12日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施。由於業者尚有庫存，且國內尚有 7 張同健保分類分組藥品許可證，其中4張為同成分、同劑型、同劑量，暫無藥品供應短缺疑慮，不影響臨床使用。

另外，該藥品於110年曾因玻璃碎片混入而啟動回收，黃玫甄指出，待收到業者本次調查報告後，會連同上一次事件去評估預防矯正措施的實施情形，必要時會啟動實地查廠，並視風險情形加強查核頻率，若發現有違反GMP將開罰。

