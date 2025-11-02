又是酒駕惹禍！ 女子酒後駕車撞上年邁夫妻雙雙不治

女子大白天酒駕撞死穿越道路年邁夫妻。（圖：消防局提供）

又是酒駕惹的禍！新竹市竹光路今（2）日中午發生一起車禍，40歲洪姓女子酒後駕駛特斯拉轎車，撞上穿越道路的一對年邁夫妻，造成被害人夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象，經送醫急救吳姓夫妻仍雙雙不治身亡。洪姓女子酒測值高達0.87毫克，酒後駕車還闖下大禍，在警局嚇得不斷啜泣。

女子酒駕撞死老夫妻，酒測值高達0.87毫克。（圖：消防局提供）

新竹市消防局中午接獲民眾報案，指稱新竹市北區竹光路發生特斯拉撞2名行人案件，二名傷者皆倒地不起，現場血跡斑斑。消防局到場立刻將受重傷的年邁夫妻送醫急救，但兩人最後還是因傷勢嚴重，雙雙不治身亡。

據了解，80歲的吳姓老翁和75歲妻子，案發時提著水果從家中出門，直接穿越竹光路到對面。洪姓女子當時駕車經過竹光路，但看到吳姓夫妻時煞車已來不及。

40歲的洪姓女子供稱，前一晚在家中喝了不少酒，而且是喝混酒，中午到新竹市要參加一個會議，不料卻因酒駕闖下大禍，嚇得在警局不斷啜泣。警方對洪姓女子進行酒測，發現酒測值高達0.87毫克，超出標準值相當多。警方研判車禍肇因是洪姓女子酒後駕車，而吳姓夫妻疑似未依標線或標誌穿越道路，全案警方已報請檢察官相驗當中。

警語：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕。