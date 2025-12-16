又是酒駕！台南垃圾車停路邊遭追撞 23歲女隨車員慘死

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台南市安平區今（16）日上午8時許發生一起重大車禍，一輛私人垃圾車在慶平路作業時，遭後方自小客車追撞，造成1死1傷。消防人員獲報趕抵現場，發現垃圾車隨車的23歲陳姓女子傷勢嚴重，已明顯死亡，未送醫。

台南垃圾車停路邊遭追撞，23歲女隨車員慘死。（圖／翻攝畫面）

台南市消防局指出，上午8時9分接獲通報後，立即出動5車10人前往救援。警消於8時14分抵達現場時，發現自小客車駕駛、48歲鄭姓男子受困車內，意識清楚，經破壞車體後於8時31分脫困，並由救護車送往成大醫院治療。

警方初步調查，案發時垃圾車正在路邊進行清運作業，陳女站在車後方協助相關工作，自小客車自後方撞上垃圾車，導致陳女不幸身亡。經酒測，鄭男酒測值高達0.95，已涉嫌酒駕肇事致人於死。

事故一度影響當地交通，詳細肇事原因與責任歸屬，已由台南市警四分局進一步調查釐清。相關單位也已到場了解狀況，後續善後與法律程序均交由警方處理。

