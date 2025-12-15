又是酒駕！桃園新屋1615戶晚間突停電 男酒駕撞斷電線桿釀禍

桃園市新屋區華興路14日晚間10時許發生一起小客車撞斷電線桿造成附近1615戶停電事故。（圖／翻攝畫面）

桃園市新屋區華興路14日晚間10時許發生一起小客車失控自撞，撞斷電線桿造成附近1615戶停電事故。警方獲報到場後，除將副駕駛座的受傷女乘客送醫外，也對越南籍的駕駛進行酒測，發現其酒測值竟高達0.17mg/l。

據了解，31歲越南籍的高姓駕駛晚間載著26歲的女性友人，駕駛車輛行經該處，卻不慎自撞猛撞路旁的電線桿，強大撞擊力道當場造成電線桿被撞飛，整根橫躺在路中，高男所駕駛車輛車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開，造成副駕駛座的友人頭部撕裂傷，所幸其意識清楚，被緊急送往桃園醫院新屋分院救治。

廣告 廣告

車禍發生後，由於高男撞斷電線桿，直接造成新屋區中華路、華興路、三民路二段與石磊里等一帶共計1615戶停電，所幸經台電緊急搶修後，在事發後2小時順利復電。而警方也依規定對高男進行酒測，發現高男酒測值0.17mg/l，後續也將依法開罰，並釐清詳細肇事原因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

趁國小校慶持刀闖校園追殺學生 惡男遭檢方聲押獲准

要學員當眾愛撫！心靈老師爽撈5000萬 台北地檢署起訴了

2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥