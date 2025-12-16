又是酒駕！賓士男爛醉撞垃圾車 女清潔員慘遭夾死

（記者許皓庭／台南報導）台南市安平區今（16）日上午發生一起奪命車禍。一名 48 歲鄭姓男子駕駛白色賓士車行經慶平路時，疑因酒後駕車失控，高速追撞前方正在作業的私人垃圾車。當時站在車尾的 23 歲陳姓女隨車員閃避不及，當場遭猛烈夾擊，不幸傷重身亡。警方測得肇事駕駛酒測值高達 0.95，全案依公共危險及過失致死罪偵辦。

這起悲劇發生於上午 8 時 09 分許。根據現場監視器畫面顯示，該輛私人垃圾車當時正停靠路邊執行清運作業，陳姓女員工原本在車側行走，隨後繞至後方車尾查看垃圾壓縮情形。不料，她才剛站定位約 3 秒鐘，後方由鄭男駕駛的白色賓士車便在毫無煞車的跡象下高速衝撞而來。由於撞擊力道猛烈，陳女瞬間遭到夾困於垃圾車尾與賓士車頭之間，畫面相當駭人。

台南市消防局獲報後，立即派遣 5 車 10 人趕赴現場救援。警消人員抵達時，發現賓士車頭嚴重潰縮變形，鄭姓駕駛受困車內，意識尚清楚；救援人員動用破壞器材協助其脫困，並送往成大醫院救治。遺憾的是，首當其衝的陳姓女員工因傷勢過重，被救出時已無生命跡象，經評估明顯死亡，未再送醫搶救，後續報請檢警相驗。

轄區台南市警四分局調查指出，經檢測肇事的鄭姓男子酒測值高達 0.95，已嚴重超標，屬於爛醉狀態上路。警方呼籲，酒後駕車不僅違法，更可能瞬間奪走無辜性命，造成數個家庭破碎。目前全案將依涉犯《刑法》公共危險罪及過失致死罪嫌移送法辦，詳細肇事責任歸屬仍待檢察官進一步釐清。

針對這起不幸意外，台南市環保局特別說明，雖然死者陳女並非局內編制清潔隊員，但考量其是在執行清運公務期間遭遇橫禍，局方已向家屬表達深切慰問。同時，環保局也要求死者所屬的清潔公司全力配合警方調查事故原因，並務必協助家屬爭取保險理賠及撫卹金，妥善處理後續治喪事宜。

