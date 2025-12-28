又是酒駕! 轎車撞安全島再撞人行道路墩 駕駛酒測達0.72

民視新聞／綜合報導

又是酒駕肇事！台中市清晨五點多發生一起自撞車禍，一輛轎車先撞安全島再撞人行道路墩，駕駛酒測值高達0.72，警方初步調查，車上三男兩女，都是二三十歲年輕人，在夜店喝酒後，開車回家路上發生車禍，男駕駛涉及公共危險罪被逮捕，四名乘客也連帶被開罰！

監視器拍下車禍撞擊瞬間，一輛轎車先撞安全島，再衝向人行道，車輛劇烈晃動彈跳後才停下來，沒多久，救護車警車相繼趕到，事故現場可以看到轎車停在人行道，車輪卡在人行道圓形石墩，駕駛座安全氣囊已經爆開。

警方初步調查，當時車上坐三男兩女，前乘客座男乘客疑似撞到擋風玻璃，頭部受傷，被帶上救護車包紮傷口，緊急送醫，而男駕駛身上飄出酒味，員警請他吹氣酒測，連測了好幾次都失敗。男駕駛還不斷喝水漱口，但是該來的還是要來，盧到最後還是得乖乖配合吹氣。

經過一番折騰，總算測出酒測值0.72，遠遠超過0.25，公共危險現行犯無誤，員警立刻將這名男子上銬，帶上警車。





男駕駛酒測值高達０．７２（圖／民視新聞）









第六分局市政派出所副所長廖述儀：「經員警到場了解，係一名男子駕駛自小客車，搭載多名乘客沿臺灣大道行駛，行經該（惠中）路口時，不慎自撞路旁石墩，車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療，員警於現場對該名男性駕駛，實施酒精濃度測試，測得酒測值超過法定標準。」





肇事車輛發生碰撞後，安全氣囊爆開，駕駛毫髮無傷但全身散發酒味，被警方查出涉嫌酒駕。（圖／民視新聞）









李姓男子開著媽媽的車，到夜店狂歡喝酒後，準備要回逢甲住處，不料還沒到家就先自撞肇事，警方查出他不但酒駕，而且駕照也被吊扣中，違規上路，除了自己有法律刑責，同車四名乘客也要被開罰，六千到一萬五以下罰鍰！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

