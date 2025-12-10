又是鋰電池？ 雅加達7層辦公樓烈焰奪22命 疑電池爆炸釀禍

印尼首都雅加達，發生一場重大火警，一棟7層辦公大樓，燒死22人。雅加達警方調查後研判，起火原因疑似是一家日系無人機公司的鋰電池發生爆炸，才會讓大火一發不可收拾。

印尼雅加達一棟辦公大樓發生火警，疑似是鋰電池爆炸造成。(圖／達志影像美聯社)

印尼首都雅加達一棟7層辦公大樓發生重大火警，造成至少22人喪生，包含一名孕婦。雅加達警方初步調查顯示，起火原因疑似是日本無人機大廠「Terra Drone」印尼分公司一樓庫房的鋰電池爆炸，導致火勢迅速蔓延。消防隊出動上百名消防員，花費近3小時才控制住火勢。目前警方正在調查大火詳細原因，並將追究相關責任。

這場大火發生在當地時間9日中午，橘紅色火舌不斷向上燃燒，濃煙持續從大樓竄出。現場情況十分危急，煙霧迷漫，建築物外牆被燻得焦黑，甚至有部分剝落。許多民眾被困在頂樓等待救援，有些倖存者冒著生命危險從外牆爬梯子下樓逃生。

一位倖存者表示，當時他們準備下樓，但看到樓下濃煙滾滾，根本無法下去，什麼都做不了。另一位現場民眾描述，起火的是Terra Drone公司的辦公室，雖然不確定他們的具體業務，但從倖存者那裡聽說，當時公司人員正在給電池充電，然後其中一個電池發生了短路。

雅加達消防隊迅速出動上百名消防員趕赴現場滅火，他們花了將近3小時才控制住火勢。雅加達中央警局局長康卓表示，調查結果將在之後的案件說明會中公布，同時會檢視是否有涉及或疏失，也就是業者或大樓所有者是否有任何過失行為。警方進一步說明，多數罹難者是被濃煙嗆死。目前，警方正在深入調查大火原因，並將追究相關責任。這起事件引起當地民眾高度關注，許多人在現場一邊驚呼一邊錄下這個驚險瞬間，見證了這場悲劇性的火災。

