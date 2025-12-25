又是隨機犯案！苗栗「鐮刀男」砍婦人「再衝超商揮刀」 1人傷送醫

社會中心／羅欣怡報導

苗栗「鐮刀男」隨機攻擊婦人後又到超商找碴。（圖／翻攝畫面）

又是隨機傷人！苗栗一名年約30歲的何姓男子，今（25日）下午近5時，持鐮刀不明原因攻擊路過的婦人，婦人腰部受傷送醫，何男離開現場後沒多久，又衝進超商試圖攻擊店員。警方獲報到場，以優勢警力壓制逮捕、戒護就醫，全案將依傷害、恐嚇罪送辦，詳細案情待進一步釐清。

警方獲報到場將人壓制。（圖／翻攝畫面）

何男依傷害、恐嚇罪移送。（圖／翻攝畫面）

警方表示，何男先於16時55分許，不明原因持鐮刀在源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部頓挫傷（所幸經就醫後無大礙），隨後徒步於17時2分許至為公路一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員閃避沒有受傷，旋即由員警到場將其壓制逮捕。

廣告 廣告

有目擊民眾表示，當時看到何男手拿鐮刀走在馬路上，因為天氣寒冷，大家都在室內，馬路上只剩她一個人在等紅燈，愈想愈害怕，只能闖紅燈跑走。

警方指出，何男疑似吸毒神智不清，將依傷害、恐嚇罪嫌，將何男移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請羈押避免再犯，詳細案情待進一步釐清。

更多三立新聞網報導

張文犯案後7天…中山站外驚見「英文」恐嚇紙條：還會殺更多人

人死了才翻盤！新竹男2婚妻為遺產驗DNA…揭「超綠真相」婚生子非親生

北車隨機殺人…張文哥獻花「手寫信」致敬余媽媽 余家人反應曝

捐水霧車只能找「她」！台南市前消防局長涉收300萬「羈押禁見」

