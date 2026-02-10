又是電鍍偽幣！收50元現虧40「韓幣也現身」 服飾店、飲料業者都受害

民眾收到遭電鍍佯裝成50元之10元硬幣。圖／翻攝自Threads@via.sante_

許多不法分子為了從中牟取暴利，製作假幣流通，然而過去就曾發生不少相同案例，相關單位紛紛祭出懲處及辨認方式，不過近期又發生10元硬幣遭電鍍佯裝成50元硬幣，業者無奈表示「忙起來時根本不會發現」，貼文曝光，也遭網友質疑，不肖份子為了在新台幣改版前將偽鈔、偽幣消化。

日前民眾在社群發文指出，自己也遇上假幣詐騙，指出因尖峰時段收銀速度較快，硬幣也都放在散落的錢格裡，當下未能確實逐一檢查硬幣，直到後續進行結帳盤點作業，將硬幣疊起時，才發現10元硬幣遭電鍍成黃色，佯裝成50元硬幣，無奈忙起來時難以察覺，提醒網友仍應多加留意。

民眾收到遭電鍍佯裝成50元之10元硬幣，忙碌下難以察覺。圖／翻攝自Threads@via.sante_

貼文曝光，一名服飾店店員也分享，結帳時也曾點收到1枚金色的10元硬幣，因「虧了40元」相當氣憤，也有網友分享，曾在高雄一家飲料店見業者貼出公告「請不要拿10元充當50元」，要不肖人士「錢不夠，下次再來買」，更直接將該枚電鍍的10元硬幣貼在紙上，直指「還刻意塗黃」。

不僅如此，還有網友收過「韓幣500硬幣」、「我拿過韓幣100當10元在給的」，質疑「新台幣即將改版，偽鈔偽幣集團要趕緊消化」，紛紛建議當下忙碌與否，都應確實確認真假幣，或是調閱監視器畫面報警處理。

民眾拍下高雄飲料店業者將電鍍之10元硬幣貼上公告示警。圖／翻攝自Threads

然而真正的50元硬幣正面為國父孫中山肖像，背面稻穗圖案內含「50」與「五十」隱藏字，幣邊滾字還有「NT$50◇」防偽設計，且直徑約28毫米、重量10.0公克；至於10元硬幣，主要有「國父」與「蔣公」2種版本，皆為銀白色銅鎳合金，直徑約26mm、重量7.5公克，電鍍則可能有龍鳳或梅花圖案。提醒電鍍偽造國幣涉嫌詐欺罪，及違反刑法第195條「意圖供行使之用」，而偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，可處5年以上有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。



