又是高齡駕駛！日7旬翁「誤把油門當成煞車」 15歲國中生命喪輪下

日本大阪傳出一起高齡駕車撞死人的交通意外。當地時間6日下午，一輛轎車在東大阪市一家便利商店外的停車場突然暴衝，一名國3生當時正在車前不幸被撞倒，經確認後身亡。

日本大阪一名7旬老翁在停車場暴衝，15歲國中生不幸命喪輪下。（圖／NNN）

據日媒報導，事故發生在6日下午1點左右，地點位於東大阪市中新海的便利商店。當時，70歲的老翁坂口清隆正打算把車停在超商外的停車場，卻突然暴衝，15歲的小川総司閃避不及，被撞個正著，一度夾在車子和圍欄之間。

報導指出，小川総司被送往醫院時已處於心臟驟停狀態，最終被確認身亡。

在接受訊問時，坂口清隆坦承自己誤把油門當成煞車，警方以過失駕駛致人死亡送辦，目前正在進一步調查中。

